Altwarmbüchen

Die große Sanierung des Marktplatzes im Zentrum von Altwarmbüchen beginnt am Dienstag: Ein Jahr lang werden die Bauarbeiten andauern, um die Bothfelder Straße in diesem Bereich zu sanieren und den Marktplatz umzugestalten. Die Isernhagener müssen sich dafür ab Dienstag, 20. Oktober, auf Sperrungen im Zentrum einstellen, auch die Busse fahren ab diesem Tag anders.

Erster Bauabschnitt startet vor dem Restaurant Tandur

Die Bauarbeiten beginnen an der Bothfelder Straße in Höhe des Restaurants Tandur bis zur Stettiner Straße. Dort lässt die Gemeinde den nördlichen Gehweg zum kleinen Parkplatz an der Ladenpassage herrichten, und auch die Straße wird samt neuer Kanäle an dieser Stelle ausgebaut. Die Zufahrt zur abknickenden Bothfelder Straße wird über den nördlichen Marktplatz und Parkplatz sichergestellt. Gleichzeitig werden die Versorgungsleitungen am Gehweg auf der Seite des Rathauses verlegt und ein optischer Übergang mit hellem Pflaster über die Stettiner Straße geschaffen.

Zufahrt zum Zentrum nur noch über östliche Bothfelder Straße

Das bedeutet aber auch: Die Bothfelder Straße wird ab Dienstag ungefähr ab Höhe der Hausnummer 37 komplett für den Verkehr gesperrt werden. Eine Zufahrt zu den Geschäften und dem Rathaus ist dann nur noch über die östliche Bothfelder Straße und die Königsberger Straße möglich. Die Bothfelder Straße wird von der Kircher Straße aus kommend zur Sackgasse. Nach dem zweiten Bauabschnitt, der die Kreuzung von Bothfelder und Stettiner Straße betrifft, wird die Sperrung des Zentrums wechseln: Voraussichtlich ab März wird die Bothfelder Straße dann in Höhe der Königsberger Straße gesperrt und die Zufahrt von der Kircher Straße wieder ermöglicht.

Eines gilt aber durchgängig: Busse können ab dem heutigen Dienstag das Zentrum in Altwarmbüchen nicht mehr passieren. Bis Ende Juni werden die Regiobuslinien 630, 635 sowie die Sprintlinie H900 daher die Haltestellen Altwarmbüchen/Bothfelder Straße und Altwarmbüchen/Farrelweg nicht mehr anfahren. Jedoch wird am Farrelweg eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet, auf die die Fahrgäste ausweichen sollten, teilt Regiobus mit. Da die Busse somit eine andere Schleife durch Altwarmbüchen fahren, wird die Haltestelle Seestraße komplett entfallen. Isernhagener, die bisher dort in die Linien 630 oder Sprint-H-900 eingestiegen sind, müssen auf die Haltestelle Am Rischteich ausweichen. Die Gemeinde informiert auf der Internetseite www.isernhagen-zentrumssanierung.de über das Großprojekt, das zu zwei Dritteln mit Fördergeldern von Land und Bund finanziert wird.

Von Carina Bahl