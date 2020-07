Hannover

Was für ein Juli: Ende des Monats wurde Hannover von einer Hitzewelle erfasst, die Temperaturen kletterten immer wieder auf Werte von deutlich über 30 Grad. Am 25. Juli haben die Meteorologen eine Temperatur von 37,9 Grad gemessen, der höchste Juliwert, der seit dem Jahr 1936 in Hannover erfasst wurde. Am meteorologischen Institut der Uni in Herrenhausen wurden sogar 39,6 Grad festgestellt. So war das im vergangenen Jahr.

Ein gewöhnlicher Juli

Im Juli 2020 hingegen blieb die Temperatur mit einer Ausnahme unter der 30-Grad-Marke. Der Höchstwert, den Meteorologen in Herrenhausen am 19. Juli mit 29,7 Grad gemessen hatten, wurde am letzten Juli-Tag noch übertroffen. Am Freitag, 31. Juli, übersprang die Temperatur – wenn auch knapp – die 30-Grad-Marke: 30,3 Grad zeigte das Thermometer. Gerade so, als wollte der Juli noch mal zeigen, dass er doch Hochsommer kann, zumindest ein bisschen.

Die Monatsbilanz ist allerdings durchschnittlich. „Der Juli in Hannover war für die meisten Menschen in Hannover sicher zu kalt“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Dabei war der Juli 2020 aus Expertensicht bei der Temperatur ein ganz gewöhnlicher Juli: Die Durchschnittstemperatur liegt nach Jungs Angaben leicht über dem langjährigem Mittel von 17,2 Grad.

Nur 45,7 Liter Regen pro Quadratmeter

Durchschnittlich sind auch die Sonnenstunden des diesjährigen Juli. Aus dem Rahmen fällt mal wieder, wie schon in den vergangenen Sommern, der Regen. Im Juli sind in Hannover insgesamt 45,7 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, das entspricht nur 73 Prozent des langjährigen Durchschnittswerts. „Das geht mit der Trockenheit schon seit drei Jahren so, da muss man sich wohl dran gewöhnen“, sagt Landwirt Volker Hahn aus Neustadt-Hagen. „Das, was runterregnet, reicht einfach nicht“, meint er. In diesem Jahr sei der Regen besonders extrem verteilt gewesen. Nur im Februar und in der ersten Märzhälfte habe es ausreichend geregnet.

Wasserstand am Steinhuder Meer sinkt wieder

Aber noch ist die Trockenheit nicht so dramatisch wie in den vergangenen beiden Sommern. Im vergangenen Jahr hatte der Wasserverband Garbsen-Neustadt seinen Kunden sogar verboten, Autos zu waschen und Pools oder Planschbecken zu füllen. Und auch der hannoversche Energieversorger Enercity appellierte an die Bürger, kein Trinkwasser zu vergeuden.

Dennoch sind die Experten besorgt. Denn auch in diesem Sommer sinkt etwa der Wasserstand im Steinhuder Meer. Am Freitag wurden am Pegel Wilhelmstein nur noch 94 Zentimeter gemessen, im vergangenen Jahr rutschte der Pegel auf unter 90 Zentimeter. Das droht auch in diesem Jahr, denn es kommt noch ein Sommermonat.

Kaum Hoffnung auf Regen

Für den August haben die Meteorologen erst einmal keine Hoffnung auf Regen. Im Gegenteil: Derzeit sieht es so aus, als könnte sich von Mitte kommender Woche an ein Hochdruckgebiet festsetzen. Das bringt dann zum nächsten Wochenende auch in der Landeshauptstadt Höchstwerte von knapp 30 Grad, sagt Meteorologe Jung. In windgeschützten Lagen zwischen den Häusern wird es sicherlich noch deutlich heißer. Und auch in den Nächten gibt es keine große Abkühlung. Hier sinken die Temperaturen zeitweise nicht unter 18 Grad. Es könnte also sein, dass sich erst einmal ein Sommerhoch festsetzt.

