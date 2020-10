Hannover

In Hannover und im Umland müssen Restaurants und Kneipen wegen steigender Corona-Infektionszahlen ab sofort abends um 23 Uhr schließen. Das erklärte am Freitag ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage der HAZ. „In Hannover gilt ab heute eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe, da die Region den Sieben-Tage-Wert von 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner überschritten hat.“

Die Sperrstunde war in die jüngste Corona-Verordnung des Landes eingefügt worden, die seit Freitag in Kraft ist. Die Region, in Hannover und dem Umland für den Infektionsschutz zuständig, muss dafür keine eigene Allgemeinverfügung erlassen. Sie könnte Ausnahmen von der Sperrstunde verfügen – will davon aber nach Angaben eines Sprechers keinen Gebrauch machen.

Für Restaurants und Kneipen bedeutet das ab sofort: Spätestens um 23 Uhr muss das letzte Getränk geleert sein, die Stühle auf die Tische gestellt werden. Erst am Folgetag um 6 Uhr darf wieder geöffnet werden.

Von Karl Doeleke