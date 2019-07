Kliniken in Hannover - Warum geht es den Krankenhäusern in Hannover so schlecht?

Die großen Krankenhäuser in Hannover rutschen in die roten Zahlen. Die Kliniken machen die Krankenkassen und ihren Medizinischen Dienst dafür verantwortlich. Der weist jede Verantwortung zurück.