Hannover

Die dramatische finanzielle Lage des Klinikums der Region Hannover (KRH) hat in der Regionsversammlung Ratlosigkeit ausgelöst. SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo sieht in der Corona-Pandemie einen der Gründe für das Defizit von knapp 200 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Dadurch werde die ohnehin problematische Lage der Krankenhäuser noch einmal erschwert, sagte sie. Hinzu kämen nicht auskömmliche Behandlungsvergütungen der Krankenkassen und die unzureichende Finanzierung von Investitionen durch das Land.

„Wir stehen zu allen Standorten“

Gardlo meinte, es müssten jetzt Ideen entwickelt werden. Möglich seien zum Beispiel neue Behandlungsschwerpunkte in den einzelnen Häusern. Die SPD-Fraktionschefin betont, ihre Fraktion stehe weiterhin zu allen Standorten des Klinikums.

Auch der Vorsitzende der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek, ist gegen eine Schließung von Standorten. Er bezeichnete die Millionenverluste im Klinikum als alarmierend. Allerdings müsste keine Diskussion über die finanzielle Ausstattung des Klinikums geführt werden, wenn das Land seiner Investitionspflicht nachkäme. Schlossarek drohte indirekt mit einer Einstellung der Krankenhausumlage. Diese zahlen die Landkreise an das Land, aus dem Topf werden die Krankenhausinvestitionen finanziert.

„Einzelne Häuser verkleinern“

Eine Verkleinerung der einzelnen Häuser des Klinikums schlägt die Gesundheitsexpertin der Grünen-Regionsfraktion, Birgit Ballweg, vor. Nötig sei eine gut Basisversorgung vor Ort, die gut erreichbar sei. Und es müsse genau überlegt werden, in welchen Bereichen die einzelnen Krankenhäuser ihren Schwerpunkt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt über die Schließung einzelner Kliniken zu reden, sei verfrüht, betonte Ballweg.

„Das geht so nicht weiter“, sagte FDP-Fraktionschefin Christiane Hinze. Beim Klinikum müsse dringend etwas passieren. Die Region könne sich keine dauerhafte Bezuschussung des Klinikums leisten. Möglicherweise müssten sich einzelne Krankenhäuser auf wichtige Behandlungen konzentrieren, bei spezielleren medizinischen Themen sollte die Behandlung in Schwerpunktzentren konzentriert werden, sagte Hinze.

Sondersitzung und Klausurtagung

Am 23. Februar will der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung über die Finanzmisere beraten. Eine Klausurtagung ist für den 31. März geplant. Dann soll nach Auswegen aus der dramatischen finanziellen Lage gesucht werden.

Von Mathias Klein