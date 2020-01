Die 20. Kindertagesstätte im Laatzener Stadtgebiet ist eröffnet. Künftig werden bis zu 100 Kinder in der Forscherkita Pinienweg betreut. Bürgermeister Jürgen Köhne überreichte den symbolischen Schlüssel am Donnerstagabend an den neuen Einreichungsleiter Andreas Ott von der Johanniter-Unfallhilfe.