Die Polizei sucht nach einem 86-jährigen Laatzener, der seit Dienstagmorgen vermisst wird. Friedhelm C. war zuletzt am Sonntagabend von seiner Ehefrau vor dem Zubettgehen gesehen worden. Am nächsten Morgen sei ihr Mann unauffindbar gewesen, berichtete die Frau, die mit ihrem Mann eine Wohnung an der Wülferoder Straße in Laatzen-Mitte bewohnt. Nachdem sie zunächst Freunde und Bekannte abtelefoniert habe, meldete sie sich am Montag um 12 Uhr bei der Polizei.

Spürhund sucht nach dem Vermissten

Die Beamten suchten zunächst mit mehreren Streifenwagen nach Friedhelm C., später kam dann Personenspürhund, ein sogenannter Mantrailer, zum Einsatz. Vom Senior fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

Laut Polizei könnte der Mann Schwierigkeiten mit der Orientierung haben, deshalb sei eine Gefährdung nicht ausgeschlossen. Bei der Suche bittet die Behörde um Mithilfe: Friedhelm C. ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur und eine Glatze. Möglicherweise ist er mit einer blauen Strickmütze, einer dunkelblauen Jacke und einer dunkelroten Jeanshose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des 86-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109-4317 beim Laatzener Kommissariat zu melden.

