Hannover

Unbekannte haben in der Nacht zu Karfreitag einen Lkw an der Autobahn 7 aufgebrochen. Das Fahrzeug stand nach Polizeiangaben auf einem Rastplatz zwischen Hannover-Anderten und Laatzen in Fahrtrichtung Kassel. Die Täter erbeuteten 16 Paletten mit Pflegeprodukten aus dem Auflieger. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach Behördenangaben schlugen die Unbekannten zwischen Donnerstag, 17.40 Uhr, und Karfreitag, 2.55 Uhr, an der Raststätte Wülferode-West zu. Der 41-jährige Fernfahrer hatten seinen 40-Tonner dort geparkt, um die vorgeschriebene Ruhezeit einzuhalten. Als er seine Tour fortsetzen wollte, habe er den Einbruch bemerkt. Polizeisprecherin Natalia Shapovalova: „Eine Plombe am Heckportal fehlte und mehrere Paletten im Innenraum des Aufliegers waren entwendet.“

Suche nach Tätern verläuft erfolglos

Der Wert der Pflegeprodukte wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zwar sucht die Polizei umgehend nach den Verdächtigen, doch es konnte niemand mehr ausfindig gemacht werden. Deshalb bitten die Ermittler der Autobahnpolizei nun unter Telefon (0511) 109 89 30 um Zeugenhinweise.

Von Peer Hellerling