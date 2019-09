Alt-Laatzen

Das frühere Autohaus an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen ist in Kürze Geschichte: Am Montag haben die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Dürkop-Gelände an der Einmündung Kronsbergstraße begonnen. Mit einem Abrissbagger nehmen die Mitarbeiter der Firma Bähre die Gebäude Stück für Stück auseinander. Bereits am Dienstag war das Parkhaus größtenteils zerlegt, in den nächsten Tagen und Wochen sollen die Nachbargebäude folgen.

Zur Galerie Das Parkdeck ist schon weg: Arbeiter eines Abbruchunternehmens haben begonnen, das ehemalige Autohaus Dürkop an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen abzureißen. Das Gebäude weicht für den dort geplanten Edeka-Markt.

„In sieben bis acht Wochen wollen wir komplett durch sein“, sagt Prokurist Manuel Hermida-Lorenzo über den Terminplan. Dabei reißen die Arbeiter die Gebäude nicht nur ein, sondern sortieren auch das darin verbaute Material und zerkleinern es anschließend. „Der Beton wird mit einer Brechanlage gebrochen, alles wird pulverisiert“, sagt Hermida-Lorenzo. Die Menge des Materials schätzt er auf etwa 110 Lastwagenladungen.

Ob der Bauschutt komplett abtransportiert oder in Teilen vor Ort wieder verbaut wird, stehe noch nicht fest. Auf dem Areal soll ein Edeka-Markt mit Bäcker und Non-Food-Discounter entstehen.

