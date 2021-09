Alt-Laatzen

Seit rund sechs Wochen ist der neue Edeka-Markt in Alt-Laatzen eröffnet. Für viele Alt-Laatzener haben sich die Wege zu einem Supermarkt mit Vollsortiment dadurch verkürzt, schließlich liegt der Markt im Gegensatz zu Kaufland direkt an der Hildesheimer Straße. Allerdings müssen von der Straße bis zum Eingang einige Höhenmeter zu Fuß überwunden werden, was Menschen mit Rollator, die nicht mit dem Auto den oben gelegenen Parkplatz ansteuern, vor Probleme stellt: Der Investor hat weder einen Fahrstuhl noch eine Rampe eingeplant. Das Thema beschäftigt nicht nur viele Senioren, sondern nun auch die Laatzener Politik.

Wiederholt auf Problem hingewiesen

„Ich habe schon viele Gespräche mitbekommen, in denen sich ältere Herrschaften beim Marktleiter beschweren, weil sie große Probleme haben, mit ihren Rollatoren da hochzukommen“, sagt Christina Tietze. Die Laatzenerin vertritt den Initiativkreis Menschen mit Behinderung im Stadtentwicklungsausschuss und hatte bei der Edeka-Planung wiederholt auf das mögliche Problem hingewiesen. Wegen des stark ansteigenden Geländes ist zwar der Restpostenmarkt Action von der Hildesheimer Straße aus ebenerdig erreichbar. Um zur oberen Etage zu gelangen, müssen Fußgänger hingegen entweder eine lange Treppe oder den Umweg über die relativ steil ansteigende Kronsbergstraße nehmen: für Menschen mit Gehbehinderung eine Herausforderung. Nur wer mit dem Auto zum Parkplatz oben fährt, umgeht das Problem.

Hast der Investor die Stadt ausgetrickst?

Die rot-rot-grüne Ratsgruppe wollte deshalb von der Verwaltung wissen, warum der ursprünglich fest eingeplante barrierefreie Zugang zu Edeka nicht gebaut wurde. Die Antwort, die Stadtplaner Jörg Schmidt jetzt im Ortsrat Laatzen gab, ist ernüchternd: Nachdem die Idee eines Fahrstuhls fallen gelassen worden war, hätten die Pläne zwar vorgesehen, auf der Nordseite des Marktes eine Rampe zu errichten – auf dieser Basis wurde der Bebauungsplan seinerzeit vom Rat beschlossen. Im Zuge der Baugenehmigung sei dann aber auch die Rampe weggefallen. „Der Investor hat nachgewiesen, dass der Fußweg den Vorgaben entspricht. Der öffentliche Fußweg entlang der Kronsbergstraße ist die offizielle barrierefreie Anbindung“, sagte Schmidt. Man könnte auch sagen: Der Investor hat die Stadt ausgetrickst, wenn auch mit legalen Mitteln.

Ursprünglich sahen die Pläne ein Rampe auf der Nordseite vor. Stattdessen gibt es nun nur eine Treppe. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Reaktionen im Ortsrat reichten von Wut bis Enttäuschung: „Die Verwaltung hat damals gesagt, sie passe auf, dass das berücksichtigt wird“, sagte Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg (SPD). „Es geht auch um die Kunden des Edeka-Markts: Wenn Ältere nicht dahinkommen und den Markt meiden, hat der auch nichts davon“, ergänzte sein Parteikollege Harald Zietz. Rainer Picht (GFW) verwies darauf, dass nur Steigungen von maximal sechs Prozent barrierefrei sind – und wollte wissen, ob die Kronsbergstraße dies erfüllt. Schmidt bejahte dies: „Uns liegt ein Gutachten vor, dass es sechs Prozent sind.“

„Wo bleiben die Bewohner?“

„Vorschriften hin und her – aber wo bleiben die Bewohner?“, fragte Initiativkreis-Vertreterin Tietze. Sie wies auf einen weiteren Missstand hin: So hat die Schäfers-Bäckerei ihren ebenerdigen Standort von der gegenüberliegenden Seite der Hildesheimer Straße ebenfalls in den Markt verlegt. „Jetzt müssen auch noch diejenigen hochkrabbeln, die ihre Brötchen holen wollen. Der Bäcker an der Hildesheimer Straße hatte auch eine soziale Funktion als Ort, wo sich die Leute getroffen haben.“

Schmidt kündigte an, die Stadt werde das Gespräch mit dem Eigentümer und mit Edeka suchen, um eine Lösung zu finden. Größere Hoffnungen weckte Schmidt allerdings nicht: „Mir fällt im Moment nichts dazu ein, wie wir als Stadt ordnungsrechtlich tätig werden könnten.“

Stadt setzt auf Gespräche – und neuerliche Prüfung

Ursprünglich sollte die fehlende Rampe am Montag auch im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert werden, doch das Thema wurde kurzerhand von der Tagesordnung genommen. Die Stadt wolle nicht nur die ausstehenden Gespräche abwarten, sondern überprüfe die Angaben zur vermeintlich barrierefreie Steigung der Kronsbergstraße noch einmal, erklärte Stadtrat Axel Grüning: Wenn sich diese als unrichtig erwiesen, müsse noch einmal nachgearbeitet werden.

„Derjenige, der das als barrierefrei betrachtet, kann nicht körperlich eingeschränkt sein oder muss Paralympics-Teilnehmer sein“, sagte Tietze, die selbst im Rollstuhl sitzt. Sie habe es selbst ausprobiert, die dortige Steigung, zumal ohne Zwischenpodest, sei so nicht zu überwinden. Grünen-Ratsfrau Regina Asendorf äußerte sich verärgert über die Missachtung der Verabredung, mindestens eine Rampe einzubauen. Nun auf die Straße zu verweisen, sei Hohn und Spott, so Asendorf: „Ich kann auch Vorgaben einhalten und einen Rettungsring aus Beton gießen.“

Bei Edeka sind die Klagen über die Zuwegung bekannt. Wie Markt-Betreiber Klaus-Dieter Hippauf bestätigte, habe es vereinzelte Beschwerden von Kunden gegeben. „Ich bin Mieter und habe es so gemietet, wie es da ist“, stellt Hippauf klar. Als er sich erstmals mit dem Standort befasst habe, sei die Zuwegung vom unteren Geschoss aus bereits über eine Treppe eingeplant gewesen.

Von Johannes Dorndorf und Astrid Köhler