Alt-Laatzen

Wie abgebrochene Ästen und umgestürzte Bäume schnell zu beseitigen sind, das haben die Helfer der Ortsfeuerwehr Laatzen zuletzt sehr häufig üben und beweisen können. Am Sonnabendvormittag waren die Ehrenamtlichen erneut gefordert: diesmal in der Alt-Laatzener Leinemasch nahe dem Bootshaus. Dort war eine Weide umgestürzt und blockierte einen wichtigen Verbindungsweg.

Die um 10 Uhr über die Leitstelle alarmierten Feuerwehrleute rückten mit der Kettensäge an und zerteilten den Baum. Zudem sicherten sie einen zweiten Baum ab, der in seiner Standdsicherheit bereits gefährdet war. „Aus dem Korb der Drehleiter heraus sägte ein erfahrener Feuerwehrmann etliche Zweige ab“, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Nach einer knappen halben Stunde war der Wanderweg zwischen Talstraße und Wilkenburger Straße wieder frei für Fußgänger und Radfahrer.

Anzeige

Schon mehrere ähnliche Fälle in Laatzen

In den vergangenen Wochen sind im Laatzener Stadtgebiet schon etliche Bäume wegen der Trockenheit umgefallen oder große Äste herabgestürzt, so unter anderem an der Talstraße, 200 Meter von dort entfernt auf ein Carport und an der Autobahn 37.

Von Astrid Köhler