Alt-Laatzen

CDU und FDP im Ortsrat Laatzen wehren sich gegen die Initiative der Stadtverwaltung, versuchsweise Tempo 30 auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen einzurichten. Die Stadt will an einem entsprechenden Modellversuch der Region Hannover teilnehmen, bei dem Tempo 30 in Ortsdurchfahrten erprobt wird. Begründet wurde die Teilnahme unter anderem mit der geplanten Veloroute für Radfahrer, die Laatzen mit dem Stadtzentrum von Hannover verbinden soll.

CDU-Ortsratsmitglied Arne Dohmeier warnt vor diesem Hintergrund vor Automatismen. „Nur, weil da ein geplanter Radfahrstreifen an der Seite ist, muss man nicht einen Abschnitt mit Tempo 30 einrichten“, sagte Dohmeier in der jüngsten Ortsratssitzung. Zumal es an anderer Stelle in Laatzen anders geregelt sei: In Laatzen-Mitte gebe es ebenfalls einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, dennoch gelte dort nicht Tempo 30.

Anzeige

Lesen Sie auch

Stadt will Tempo 30 gemeinsam mit Veloroute diskutieren

Dohmeier bestreitet sogar, dass die Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen überhaupt zu dem Programm der Region passe. „Aus unserer Sicht ist das keine Ortsdurchfahrt.“ Als solche würden vielmehr Straßen bezeichnet, die in den „Ortsteilen ein bisschen größere Bedeutung haben“ – beispielsweise der Lange Brink und der Neue Schlag in Grasdorf.

Stadtplaner Jörg Schmidt betont, dass der Tempo-30-Antrag der Stadt vor allem auf Gleidingen abziele: Dort fordern Anwohner und Ortsrat schon seit längerem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Hildesheimer Straße. Dennoch habe die Stadt auch den Abschnitt in Alt-Laatzen und die Ortsdurchfahrt Ingeln-Oesselse als Vorschläge eingebracht. „Der Vorschlag ist aufgenommen worden, um ihn im Arbeitskreis zur Veloroute zu diskutieren“, sagt Schmidt. Die Stadtverwaltung wolle ergebnisoffen in die weiteren Gespräche zu dem Thema gehen, zumal der Rat der Stadt der Veloroute bereits zugestimmt habe. Formal sei die Hildesheimer Straße im übrigen eine Ortsdurchfahrt.

Den bisherigen Plänen zufolge soll die Veloroute zunächst versuchsweise für zwei Jahre eingerichtet und wissenschaftlich begleitet werden. Die Strecke soll von der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/ Hildesheimer Straße über die Wiehbergstraße und am Maschsee entlang bis in die hannoversche Innenstadt führen. Der Tempo-30-Modellversuch läuft über einen Zeitraum von drei Jahren und wird im Anschluss ebenfalls ausgewertet.

Von Johannes Dorndorf