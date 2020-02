Alt-Laatzen

Die Kirchenorgel wird nicht umsonst „Königin der Instrumente“ genannt – so umfassend und voll ist ihr Klang, so kompliziert und teuer ihre Mechanik. Einen Konzertabend zu gestalten, an dem zwei Orgeln zum Einsatz kommen und dies zeitweise sogar gleichzeitig, ist daher eine besondere Herausforderung und ebenso besonders für die Zuhörer. Am Sonnabend, 29. Februar, treten Kirchenmusikdirektor Michael Dorn und Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg als ein solches Orgelduo in der Immanuelkirche an.

Duo spielt Werke von Bach und Mozart

Das Konzert ist Teil der Reihe Musik an Immanuel, in der regelmäßig Konzerte in der Alt-Laatzener Kirche angeboten werden. Die beiden Organisten tragen Werke verschiedener Komponisten vor, darunter Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach. Sie spielen teils nacheinander, teils miteinander an zwei Orgeln sowie auch vierhändig an einem Instrument.

Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg an der Orgel in der Alt-Laatzener Immanuelkirche. Quelle: Johannes Dorndorf

Michael Dorn stammt aus Mittelfranken und hat evangelische Kirchenmusik in München studiert. Nach einem Praktikumsjahr in Augsburg leitete er verschiedene Chöre und Vokalensembles und tritt bei Konzerten in Deutschland und im Ausland als Organist und Continuo-Spieler auf. Seit 2009 ist er Stadt- und Dekanatskantor an der Stadtkirche Bayreuth. Den Titel Kirchenmusikdirektor trägt er seit 2018.

Beide Musiker in Bayreuth aktiv

Zoltán Suhó-Wittenberg ist seit 2017 Kreiskantor im Kirchenkreis Laatzen-Springe und an der Immanuelkirche. Er leitet die Kantoreien der Alt-Laatzener Kirche und des Kirchenkreises und verantwortet als künstlerischer Leiter die Musikreihe an Immanuel. Der gebürtige Rumäne hat Kirchenmusik in Bayreuth studiert und sich in Heidelberg als Bariton ausbilden lassen. Vor seiner Stelle bei Immanuel war er Kirchenmusiker und Kantor in Bayreuth.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Immanuelkirche, Alte Rathausstraße 41. Der Eintritt ist frei. Es werden jedoch Spenden erbeten, um die Aufstellungs-, Liefer- und Umzugskosten für die Braun-Orgel in die Alte Kapelle decken zu können.

Von Katharina Kutsche