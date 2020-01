Alt-Laatzen

Es ist ein Albtraum: Man kommt nach Hause und sieht, wie die eigene Wohnung in Flammen steht. So geschehen in der Silvesternacht. Das neue Jahr war erst rund 20 Minuten alt. Der Bewohner einer Wohnung in der fünften Etage eines Hochhauses an der Alten Rathausstraße in Alt-Laatzen blickte auf seinen Balkon, der lichterloh brannte. Die Ursache ist nach den ersten Ermittlungen der Polizei offenbar ein Feuerwerkskörper einer Leuchtraketenbatterie, die auf der Straße gezündet wurde.

Zigtausend Euro Schaden sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr bei dem Brand entstanden. Verletzt wurde niemand, doch die 40 Quadratmeter große Ein-Zimmer-Wohnung ist vor allem nahe der Fenster stark beschädigt, ebenso der Balkon. Sie kann zurzeit nicht genutzt werden. Der 55 Jahre alte Bewohner ist offenbar bei Nachbarn oder Freunden untergekommen.

Die Feuerwehr setzt die Drehleiter ein. Quelle: Feuerwehr (Gerald Senft)

Ein Bewohner aus dem Nachbarhaus hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. 35 Mitglieder der Ortsfeuerwehr Laatzen eilten in fünf Fahrzeugen zu dem 64-Parteien-Haus in Alt-Laatzen. Bei ihrem Eintreffen brannte der Balkon lichterloh. „Obwohl der Brand innerhalb von etwa 15 Minuten gelöscht werden konnte, entstand erheblicher Sachschaden auf dem Balkon und dem Gebäude“, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft mit.

„Die Einsatzkräfte gingen vom Treppenhaus aus mit Trupps unter Atemschutz und über die Drehleiter gegen das Feuer vor“, erläuterte Senft. Schläuche seien über die Treppe verlegt worden und von außen aus dem Korb der Drehleiter. In dem Haus piepten die Rauchmelder.

Wohnung und Balkon in Alt-Laatzen brennen

„Durch die Hitze ging auch eine Scheibe kaputt. Ruß und Flammen sorgten für schwere Schäden in dem kleinen Appartement.“ Kleinmöbel und Plastikteile standen in Flammen. Mehr als zehn Bewohner des Hauses haben die Löscharbeiten Senft zufolge von außen verfolgt. Andere seien in ihren Wohnungen geblieben, manche Wohnungen seien dunkel gewesen. Das Gebäude habe nicht evakuiert werden müssen. „Um die Rauchausbreitung möglichst gering zu halten, wurde zum Treppenhaus hin ein mobiler Rauchverschluss gesetzt und später ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, um die giftigen Dämpfe aus der Wohnung zu drücken.“

Der Balkon in dem Hochhaus steht in Flammen. Quelle: Feuerwehr (Gerald Senft)

„Gegen 1.50 Uhr glimmten die Reste auf dem Balkon nochmals auf. Mit einer Dunggabel zogen die Helfer die verschmorten Reste auf dem Balkon auseinander und löschten nochmals mit einem Feuerlöscher“, sagte Senft. Mit der Wärmebildkamera kontrollierten sie anschließend nochmals Balkon und Wohnung auf hohe Temperaturen.

Einsatz an der Alten Rathausstraße

Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufsägen, um in die Räume zu gelangen, erläuterte Senft. Durch den städtischen Bauhof sei die stark beschädigte Tür notdürftig mit einer Sperrholzplatte gesichert und wieder verschlossen worden. Der Kriminaldauerdienst nahm noch in der Nacht erste Ermittlungen zur Brandursache auf.

Die Wohnungstür wurde notdürftig gesichert. Quelle: Feuerwehr (Gerald Senft)

Im Einsatz waren auch der ASB-Rettungswagen aus Pattensen sowie zahlreiche Streifenwagen der Polizei. Die Alte Rathausstraße war bis gegen 2.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 7a komplett gesperrt.

Der letzte Großbrand in dem Hochhaus ist etwa fünf Jahre her. Nach einer Brandstiftung im November 2014 mussten alle Mieter das Gebäude verlassen. Ruß und giftige Schadstoffe drangen durch die Versorgungsleitungen in die Wohnungen und machten sie unbewohnbar. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnte, wurde in eine Notunterkunft nach Sarstedt gebracht.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Alt-Laatzen. Quelle: Feuerwehr (Gerald Senft)

Das Haus hatte lange Zeit einen schlechten Ruf. Vor rund 20 Jahren ging die Polizei regelmäßig ein und aus. Drogengeschäfte, Prostitution und Streit unter Alkoholikern brachten es in Verruf.

Die Stadt Laatzen hatte erst kurz vor Silvester dazu aufgerufen, nicht benötigtes und zumal brennbares Mobiliar von Balkonen und Terrassen zu entfernen. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu kleineren Bränden gekommen. Zwar seien die Schäden gering gewesen, gleichwohl gelte es, vorsichtig zu sein.

Von Andreas Zimmer