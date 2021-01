Alt-Laatzen

Wegen eines Rauchalarms in einem Mehrfamilienhaus ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Donnerstagabend nach Alt-Laatzen geeilt. Gegen 19.40 Uhr meldeten sich Bewohner des Hauses, weil das Treppenhaus verraucht war und ein Warnmelder in einer Wohnung piepte. Kurz bevor die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnen wollte, traf der Mieter ein. In den verrauchten Räumen nahmen die Helfer schließlich einen gut 130 Grad heißen Topf vom Herd. Nach einer Kontrolle per Wärmebildkamera und ausgiebigem Lüften konnte die Feuerwehr wieder abziehen.

Am Freitag gegen 10.15 Uhr folgte ein weiterer Alarm in der Straße Hohenrode in Laatzen-Mitte. In einer Wohnung war ein Schlauch geplatzt. Die Feuerwehrleute saugten die Flüssigkeit mit einem Wassersauger auf, nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

