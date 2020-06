Alt-Laatzen

Die drei Jungstörche aus dem Alt-Laatzener Nest werden in Kürze selbstständig auf Nahrungssuche gehen. Die Tiere stehen Beobachtern zufolge kurz vor dem ersten Ausflug.

„Die Brutstörche Käthe und Garry haben seit Sonnabend die Fütterung deutlich reduziert“, berichtet der Grasdorfer Storchenexperte Jürgen Körber. Auf diese Weise animierten die Eltern ihren Nachwuchs, das Nest unweit des Alt-Laatzener Steinbrinks zu verlassen – „ein arttypisches Verhalten“. Im benachbarten Wülfel ist dies bereits gelungen. Drei der vier Jungstörche drehten dort schon ihre Runden, so Körber weiter.

Ebenso wie die Alt-Laatzener stehen auch die am 20. Mai aus dem halbverwaisten Nest in Grasdorf geborgenen Jungstörche kurz vor dem ersten Ausflug. Wie die 22 Jahre alte Störchin Frieda, die flugunfähig am Boden entdeckt und gerettet worden war, wurde auch ihr Nachwuchs in die Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen gebracht.

Grasdorfer Nest ist nun komplett leer

Der Horst auf dem Wasserwerksgelände ist inzwischen komplett leer. „Storchenwitwer Rolf“, der den seinerzeit im Nest belassenen vierten Jungstorch anfangs noch versorgt, nach dem Auftauchen eines neuen Weibchens aber vernachlässigt und getötet hatte, hat den schweren Kadaver zwischenzeitlich aus dem Nest bugsiert und übernachte selbst außerhalb, so Körber: Er schlafe auf einem Flutlichtmast bei Germania Grasdorf oder dem Mobilfunkmast des Klinikums Agnes Karll.

Die Hiddenseer Ringstörchin, in deren Gegenwart sich das Drama abgespielt hatte, beobachte er nur noch gelegentlich im Verbund mit anderen Artgenossen, berichtete der Storchenexperte weiter: „Die Verbindung mit Rolf scheint zumindest vorübergehend aufgelöst.“ Spätestens im Frühjahr werde Rolf sicher auf seinen angestammten Nistplatz zurückkehren. Störche sind weniger dem Partner als vielmehr dem Ort treu. „Der eigene Nistplatz genießt vor allen anderen Dingen Priorität“, so Körber.

In der Laatzener Leinemasch sammeln sich zurzeit vor allem zwei- bis dreijährige Störche, um gemeinsam zu fressen. Quelle: Jürgen Körber

Junge Störche tummeln sich in der Laatzener Leinemasch

An dem Schauspiel, das Leinemaschbesucher gerade auf den abgemähten Wiesen beobachten können, sind vor allem junge Akteure beteiligt. Dort sammeln sich zurzeit mitunter mehr als ein Dutzend Störche, um zu Fressen. Bei den Tieren handele es sich überwiegend um zwei- bis dreijährige und noch nicht brutreife Störche , so Körber, wobei sich womöglich schon erste „Verlobungspaare“ gefunden hätten. Wenn alles gut läuft, könnten diese im kommenden Jahr erstmals brüten.

Von Astrid Köhler