Alt-Laatzen

Es ist beschlossen: Auf der Rückseite des Alt-Laatzener Ehrenmals soll ein Friedensplatz angelegt werden. Der Rat der Stadt hat sich bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, die Umsetzung des Entwurfs der beiden Laatzener Bürger Wilhelm Paetzmann und Klaus Schlüter weiter zu verfolgen. Das von ihnen kreierte Ensemble soll als Gegenstück zur Vorderseite des Ehrenmals verstanden werden, an dem ein Schwert und die NS-nahen Worte „Treue um Treue“ zu sehen und zu lesen sind.

Das Konzept sieht vor, den Bereich des Alt-Laatzener Rathausparks, der auf der Rückseite des Ehrenmals liegt, zu einem Gedenk- und Lernort umzugestalten. Konkret schlagen die beiden Laatzener vor, dort ein Rondell mit grob behauenen Felsblöcken anzulegen, an dem Informationstafeln zur Geschichte der Menschenrechte angebracht sind – mit der zentralen Botschaft „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.

„Notwendige Arbeit gegen Antisemitismus und Rassismus“

„Es wird ein Lernort, an dem man jungen Menschen von dieser Geschichte berichtet und damit die unbedingt notwendige Arbeit gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Menschenfeindlichkeit fortführt“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne vor der entscheidenden Abstimmung im Rat der Stadt. Die Stadt werde nun prüfen, inwieweit der Entwurf denkmalrechtlich und gärtnerisch umsetzbar ist und dann entsprechende Mittel in den Haushalt einstellen.

Zugleich rief Köhne dazu auf, für das Projekt zu spenden. „Ich würde mich freuen, wenn es Menschen gibt, die diese Sicht auf die Dinge teilen und sich persönlich mit einer Spende engagieren.“ Dies schaffe eine engere Verbindung zum Gedenkort.

Laut Stadtverwaltung ist ein Spendenkonto noch nicht eingerichtet. Mögliche Interessenten können sich unter Telefon (0511) 8205-8013 oder per E-Mail an kultur@laatzen.de an Sabrina Deharde vom städtischen Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur wenden.

Von Johannes Dorndorf