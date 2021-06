Alt-Laatzen

Jasmin Arbabian-Vogel und ihr Mitarbeiter Maik Gerhardy packen Kartons mit Geschirr aus und stellen Sessel auf. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist der denkmalgeschützte Flebbehof saniert. Sobald im Juli alles eingerichtet ist, will die Unternehmerin in der ehemaligen Scheune, die das Zentrum des Neubaugebiets Alter Markt bildet, eine Tagespflege eröffnen. „Wir planen eine Einrichtung mit Plätzen für 18 Senioren“, sagt Arbabian-Vogel, die unter anderem den ambulanten Pflegedienst Interkultureller Sozialdienst in Hannover betreibt und im November 2020 die Tagespflege Leuchtturm in Hannover-Linden eröffnet hat.

Jasmin Arbabian-Vogel packt das Geschirr für die Küche aus. Quelle: Stephanie Zerm

Personelle Ausfälle auf der Baustelle

Ursprünglich sollte es bereits im Herbst 2020 losgehen. „Doch neben der anspruchsvollen Bauaufgabe, die viel Zeit beansprucht hat, ist es im letzten halben Jahr auch zu personellen Ausfällen auf der Baustelle gekommen“, sagt Jörg Schreiber von der Immobiliengruppe Meravis, die den Flebbehof gekauft und instandgesetzt hat. Außerdem habe der unerwartete harte Wintereinbruch die zeitliche Planung zurückgeworfen.

Seit Mai 2019 hatte die hannoversche Immobiliengruppe das Gebäude entkernen und neu aufbauen lassen. Dazu wurden alle alten Mauersteine aus den Gefachen genommen und durch neue ersetzt. Außerdem wurden die Fachwerkbalken und Fundamente ausgebessert, das Dach erneuert und neue Bodenplatten gegossen. In der zweijährigen Bauzeit ist aus dem einst einsturzgefährdeten Gebäude, für dessen Erhalt die 2014 gegründete Bürgerinitiative „Alter Markt 2“ fast 1000 Unterschriften sammelte, ein Schmuckstück geworden.

Das Neubaugebiet am Alten Markt ist jetzt fertiggestellt. Quelle: Stephanie Zerm

Hühnerpatenschaften für Kinder aus dem Quartier

Für den historischen Flebbehof hat Arbabian-Vogel ein besonderes Konzept entwickelt, das auch die Bewohner der Neubausiedlung einbeziehen soll. „Passend zu dem einstigen Bauernhof wollen wir im Garten Hühner halten“, kündigt sie an. Geplant sei die Anschaffung von etwa fünf kleineren Tieren der Rassen Zwerg-Wyandotte, Holländer und Seidenhuhn, die die Gäste der Tagespflege streicheln und auf den Schoß nehmen können. Mit dem Hahnenschrei geweckt werden die Anwohner im Neubaugebiet Alter Markt aber nicht. Denn es sollen nur weibliche Tiere gehalten werden. Für die Hühner sollen Kinder aus dem Quartier eine Patenschaft übernehmen und sie pflegen.

Auch der regelmäßige Besuch des Therapiehundes einer Nachbarin ist bereits geplant. Außerdem will Arbabian-Vogel in der ehemaligen Scheune für die Tagesgäste ein Kino mit Popcornmaschine, einen Werkraum mit der Möglichkeit zur Fahrradreparatur und ein Wiener Café einrichten. In der großen Küche sollen die Senioren beim Kochen helfen und gemeinsame Mahlzeiten einnehmen können. Insgesamt zehn Mitarbeiter sollen die Besucher der Tagespflege betreuen.

In der großen Wohnküche können Tagesgäste Mahlzeiten zubereiten und einnehmen. Quelle: Stephanie Zerm

„Wir haben bereits jetzt die ersten Anmeldungen bekommen“, sagt Arbabian-Vogel, die seit 2018 auch Präsidentin des Verband deutscher Unternehmerinnen (VDU) ist. Das Interesse sei groß. „Seit wir uns hier einrichten, kommen immer wieder Menschen aus dem Quartier vorbei und fragen, was wir hier machen.“

Vereine können Scheune nutzen

Wenn die Tagesgäste die Einrichtung ab 16 Uhr verlassen haben, soll die sanierte Scheune Laatzener Vereinen und Verbänden zur Verfügung stehen. „Die Räume können etwa von Nachhilfe- und Seniorengruppen, für Yoga oder Vorträge genutzt werden“, sagt Arbabian-Vogel. Der Verein Stahlrad ziehe bereits mit ein und bekomme einen Teil des Dienstzimmers zur Nutzung.

In der ehemaligen Scheune des Flebbehofs eröffnet im Juli eine Tagespflege. Quelle: Stephanie Zerm

In das an die Scheune angrenzende Wohnhaus, das ebenfalls unter Denkmalschutz steht, ziehen der auch von Arbabian-Vogel betriebene ambulante Pflegedienst ZAK-Pflege mit zehn Mitarbeitern sowie ihr Unternehmen ZAK mit rund 30 Mitarbeitern, das Reinigungsleistungen für Privathaushalte anbietet. Zurzeit sind beide Unternehmen noch in Döhren ansässig. Vor allem die Haushaltsreinigungsdienste sind stark nachgefragt, auch bei den Bewohnern des Neubaugebiets. „Wir haben bereits jetzt eine Warteliste“, sagt Arbabian-Vogel.

Die Tore zur ehemaligen Hofstelle sind restauriert worden und markieren jetzt den Eingang zum Neubaugebiet Alter Markt. Quelle: Stephanie Zerm

Fast alle Mieter und Eigentümer sind eingezogen

Das 1,6 Hektar große Neubaugebiet rund um den Flebbehof ist laut Bauträger Meravis ebenfalls so gut wie fertiggestellt. Zurzeit würden nur noch wenige Restarbeiten wie die Aufstellung eines Zauns am rückwärtigen Teil des Flebbehofgrundstücks erledigt, sagt Schreiber von Meravis. Auch das historische Tor der ehemaligen Hofanlage, das am Eingang zum Wohnquartier erhalten geblieben ist, ist restauriert und wieder aufgestellt worden. Alle 37 Eigentumswohnungen und 26 Reihenhäuser seien verkauft und die 13 Mietwohnungen vermittelt. Fast alle Mieter und Eigentümer seien bereits eingezogen.

Das Neubaugebiet am Alten Markt ist jetzt fertiggestellt. Quelle: Stephanie Zerm

„Die Wohnungen sind gelungen, wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Mieter Herbert Utermöhlen, der Anfang Juni mit seiner Frau Martina in eine der drei Penthouse-Wohnungen im Flebbehof gezogen ist. Die Wohnung hat das Ehepaar, das zuvor in Wilkenburg gelebt hat, in einem Wohnungsportal im Internet gefunden. „Für die gehobene Qualität ist das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut“, sagt der Neu-Laatzener. Bei der Wohnungssuche habe er etliche Wohnungen gesehen, die teurer und schlechter ausgestattet waren.

Sobald die Corona-Lage es zulässt, will Meravis das Quartier offiziell an die Stadt Laatzen übergeben. Auch ein Quartiersfest ist geplant. „Dies aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr“, sagt Schreiber.

Vereine, die Interesse an der Nutzung der ehemaligen Flebbehof-Scheune haben, können sich bei Jasmin Arbabian-Vogel unter der E-Mail-Adresse arbabian-vogel@iks-hannover.de melden.

Von Stephanie Zerm