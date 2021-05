Alt-Laatzen

Mit einem von Musik und Gesang getragenen Gottesdienst sowie zahlreichen Grußworten hat die evangelische Immanuel-Kirchengemeinde am Sonntag ihren Pastor Matthias Freytag verabschiedet. Rund 80 Gäste kamen am Nachmittag zu Freytags Entpflichtung durch Superintendent Andreas Brummer in die Kirche – mehr durften der Feier coronabedingt nicht beiwohnen. Mit dabei waren unter anderem Laatzens amtierender Bürgermeister Jürgen Köhne, dessen Vorgänger Thomas Prinz und der frühere Landtagspräsident Jürgen Gansäuer.

Pastor Freytag war seit 2016 hauptamtlich als Pastor bei Immanuel tätig, im Sommer wechselt er nun zur St.-Paulus-Kirchengemeinde nach Burgdorf. Kirchenvorsteherin Maike Eggers zeigte sich in ihrem Grußwort zum Abschied von Freytag rückblickend „überrascht und enttäuscht“, dass man nicht gemeinsam eine komplette sechsjährige Wahlperiode in Immanuel habe zusammenarbeiten können. Auch Bürgermeister Jürgen Köhne bedauerte: „Schade, dass Sie gehen – wir hätten mehr Gespräche führen sollen.“ Als Abschiedsgeschenk, von denen es zahlreiche gab, überreichte Köhne ein Bild der Alten Kapelle, deren Restaurierung Freytag engagiert unterstützt hatte.

„Sie haben Spuren hinterlassen“

In weiteren Grußworten würdigten Alt-Laatzens Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg und der Vorsitzende des Kirchenkreistags, Wolf Dietmar Kohlstedt, Freytags Arbeit in Laatzen. Stuckenberg hob ebenfalls die erfolgreiche Renovierung der Kapelle hervor. Er lasse den Pastor nur „mit einer Träne im Knopfloch“ ziehen. Kohlstedt ergänzte lobend: „Ein Wechsel bietet immer auch eine Chance. Sie haben Spuren hinterlassen hier in Laatzen, die bleiben.“ Superintendent Andreas Brummer äußerte sich ähnlich: „In Burgdorf haben Sie Gottes Angebot, eine ganz andere Facette ihrer Möglichkeiten zu entfalten. Sie kommen jetzt nicht als Neuling, sondern mit viel Erfahrung.“

Nach dem Gottesdienst verabschiedeten sich vor der Kirche zahlreiche Gemeindemitglieder mit freundlichen Wünschen von ihrem Pastor. Dieser wird – bis zur Fertigstellung des neuen Heims in Burgdorf – wohl noch bis Ende Juli in seiner Dienstwohnung in Alt-Laatzen wohnen bleiben.

Die Gespräche über die Neubesetzung der Alt-Laatzener Stelle dauern bei der Gemeinde, dem Kirchenkreis und der Landeskirche noch an. Bis dahin übernehmen der Grasdorfer St.-Marien-Pastor Burkhard Straeck und der Springer Pastor Siebo Schott die Leitung der seelsorgerischen Tätigkeit und der Gottesdienste bei Immanuel.

Von Torsten Lippelt