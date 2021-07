Laatzen

Es ging alles rasend schnell. Vor wenigen Monaten habe ein Bekannter Yvonne Wilhelm einen Link von Ebay Kleinanzeigen weitergeleitet. Darin stand, dass das Schützenhaus am Steinbrink 5 einen neuen Pächter suche. Wilhelm bewarb sich, es gab eine Begehung, ein paar Gespräche, schließlich eine Entscheidung. Und nun, nur knapp drei Wochen später, steht sie kurz vor der Eröffnungsfeier. „Ich schlafe momentan nur so zwei Stunden pro Nacht. Der Kopf arbeitet einfach die ganze Zeit“, erzählt die Laatzenerin.

Sie sei jeden Abend absolut kaputt. „Aber mit einem Lächeln im Gesicht. Dann ist das okay“, fügt sie hinzu. Denn im Grunde sei es seit vielen Jahren ihr großer Wunsch, endlich in der Gastronomie Fuß zu fassen. Zuvor sei das eher eine Nebentätigkeit gewesen, erinnert sich die 44-Jährige.

Wilhelm ist gelernte Speditionskauffrau. „Als Lkw-Disponentin hat man es meistens mit unzufriedenen Leuten zu tun“, erzählt sie. In einer Gaststätte den Menschen etwas Gutes zu tun, mit ihnen zu plaudern, ihnen etwas zu essen zuzubereiten oder ein Getränk zu servieren, sei ein toller Ausgleich gewesen, den sie nun endlich zu ihrem Hauptberuf macht.

Yvonne Wilhelm ist die neue Pächterin des Schützenhauses in Laatzen. Ihr Sohn Niklas steht ihr tatkräftig zur Seite. Quelle: Janna Silinger

Es sei natürlich einiges zu tun gewesen. Gerade der Innenbereich ist noch nicht fertig. „Wir verlegen da gerade neues Laminat“, erzählt sie. Die Räume sollen in den kommenden Monaten modernisiert werden. Jetzt habe erst einmal der Außenbereich Priorität. „Gerade mit Corona ist mir das wichtig.“

Außenbereich bietet Platz für Einbahnstraßensystem

Getränkewagen und ein Grillhäuschen stehen bereits, auch jede Menge Tische, Stühle und Bänke sind aufgebaut. Um sich zu versorgen, muss niemand hineingehen. Auch eine Chill-Lounge mit Europaletten entsteht derzeit, und es gibt eine kleine Raucherecke. Der Außenbereich bietet Platz und macht das Einhalten von Abstand möglich. „Wir werden hier zudem ein Einbahnstraßensystem einrichten“, stellt Wilhelm klar.

Gerade für die Eröffnungsfeier sei es ihr wichtig, dass die Besucher sich an die Corona-Regeln halten. „Das ist ein sehr sensibles Thema“, sagt sie. Ihre Gäste sollen sich sicher und wohl fühlen. Eine Anmeldung braucht es zwar nicht, doch wer am Freitag ab 16 Uhr vorbeikommt, muss sich mit der Luca- oder der Corona-Warn-App einchecken.

Bis dahin heißt es für die 44-Jährige und ihre Freunde, die sie bei den derzeit anfallenden Arbeiten tatkräftig unterstützen: möglichst viel schaffen. „Ich packe natürlich selbst mit an und habe schon oft den Pinsel in die Hand genommen“, stellt sie klar. Außerdem habe sie mit ihrem 26-jährigen Sohn Niklas einen großen Helfer an ihrer Seite. Es sei eine Art Familienunternehmen, sagt Wilhelm.

„Es gibt Dinge, die gebe ich nicht aus der Hand“

Und auch was den Service angeht, plane sie, selbst tätig zu werden. „Es gibt Dinge, die gebe ich nicht aus der Hand. Zum Beispiel den Kartoffelsalat. Den werde stets ich machen.“ Ansonsten stelle sie aber einen Koch ein, vor allem für die Mittagszeit, wenn es neben Salaten, Currywurst und Pommes auch diverse Schnitzelvariationen geben soll. „Übrigens machen wir auch Essen zum Mitnehmen.“

Yvonne Wilhelm, die neue Pächterin, und Heinz Krüwel, der Vorsitzende des Vereins, freuen sich auf die Zusammenarbeit. Quelle: Janna Silinger

Die Eröffnungsfeier beginnt am Freitag um 16 Uhr. Neben Speisen und Getränken gibt es ein kleines Unterhaltungsprogramm für die Kinder. Yvonne Wilhelm freut sich auf ein schönes Fest, sie ist optimistisch. „Es ist eine tolle Lage. Man ist schnell in der Masch, es ist ruhig, direkt gegenüber ist der Spielplatz“, sagt sie zufrieden. Dort könne man herrlich entspannen, ein bisschen wie im Urlaub, findet sie.

Begeistert ist auch Heinz Krüwel, der Vorsitzende des Schützenvereins, dass nach rund vier Monaten wieder Leben in die Bude kommt. „Wir haben gar nicht angenommen, dass wir zu Corona-Zeiten so schnell wen finden“, erzählt er. „Sie ist ein guter Fang und hat tolle Ideen.“

Geöffnet ist die Gaststätte (Steinbrink 5, 30880 Laatzen) dienstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr.

Von Janna Silinger