Noch prägen die Abrissarbeiten das Bild auf dem Gelände an der Kronsbergstraße: Seit Anfang September zerlegen die Arbeiter das ehemalige Opel-Autohaus, um dort Platz für den geplanten Edeka-Markt zu schaffen. Das Areal entlang der Hildesheimer Straße ist bereits weitgehend freigeräumt, die Arbeiten konzentrieren sich derzeit auf den oberen Bereich.

Schon in wenigen Wochen könnten dann die Bauarbeiten für den eigentlichen Neubau beginnen. „Wir warten noch auf die Erteilung der finalen Baugenehmigung“, sagt Olaf Hempel, Geschäftsführer der Neustädter Firma Rahlfs Immobilien, die den neuen Markt nicht nur errichtet, sondern ihn später auch vermieten wird. Erwartet werde die Genehmigung für November. Falls es keinen Frost gibt, dürfte dann auch der Abriss beendet sein. „Anschließend soll sofort mit den Gründungsarbeiten begonnen werden.“

Markt könnte Ende 2020 stehen

Die eigentliche Bauzeit schätzt das Unternehmen auf ein gutes Jahr. „Wir rechnen demnach mit der Fertigstellung zum Jahresende 2020 oder Jahresanfang 2021“, sagt Hempel. Das Unternehmen investiere etwa 8 bis 9 Millionen Euro in den zweigeschossigen Bau, der aufgrund seiner Hanglage komplizierter sei als andere Bauprojekte dieser Art. Noch in der Diskussion sei ein Außenaufzug, der die beiden Etagen des Gebäudes miteinander verbindet.

Im Obergeschoss des abschüssigen Geländes wird der neue Edeka-Markt untergebracht, im Untergeschoss der Action-Markt und eine Apotheke. Quelle: Wiese Architekten

Unterdessen sind auch die Gespräche mit den weiteren Mietern fortgeschritten. Außer Edeka will auch der niederländische Non-Food-Discounter Action in den Komplex einziehen. Nach Edeka-Angaben sei darüber hinaus die Ansiedlung einer Apotheke in Planung. Insgesamt sieht das Konzept eine Verkaufsfläche von 2380 Quadratmetern vor, davon entfallen 1450 Quadratmeter auf Edeka.

Wülfeler Betreiber übernimmt Standort in Alt-Laatzen

„Wir planen, den neuen Edeka-Markt nach Fertigstellung durch den Immobilieneigentümer schnellstmöglich zu eröffnen“, kündigt eine Sprecherin des Lebensmittelkonzerns an. Betreiben werde ihn Klaus-Dieter Hippauf – zusätzlich zum bestehenden Edeka-Markt an der Hildesheimer Straße/Höhe Wilkenburger Straße in Hannover-Wülfel. „Unser Wunschplan ist, dass wir kurz vor Weihnachten 2020 aufmachen können“, sagt Hippauf. Angesichts der Unwägbarkeiten bei solchen Bauprojekten sei dies jedoch nicht sicher.

Zum Angebot gehören laut Edeka unter anderem Fleisch-, Wurst- und Käse-Bedientheken sowie ein Backshop mit Café. Auch eine Auswahl an Bio-Produkten sowie von veganen und regionalen Artikeln sei geplant. Einen separaten Getränkemarkt werde es nicht geben, Getränke seien Bestandteil des normalen Sortiments.

