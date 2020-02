Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte

In Alt-Laatzen soll ein neuer Verbindungsweg in die Leinemasch entstehen: Die Stadt plant, das Neubaugebiet Alter Markt/Flebbehof an den Steinbrink anzubinden. Damit können insbesondere Anwohner des Neubaugebiets, aber auch Spaziergänger aus den angrenzenden Straßen noch direkter in die Masch gelangen.

Grund für die Investition ist nicht der zusätzliche Komfort für Spaziergänger, sondern eine praktische Erwägung. „Der Weg ist zur Unterhaltung eines Entwässerungskanals und für die Erreichbarkeit des Sportteichs notwendig“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Deshalb werde er auch von der Stadt angelegt und nicht etwa Investor des Baugebiets. Die Planungen dafür sollen im nächsten Jahr beginnen, 2022 könnte dann der Bau selbst folgen. Allerdings seien bis dahin noch Genehmigungen der Unteren Naturschutzbehörde und der Wasserschutzbehörde einzuholen.

Neuer Weg verbindet Steinbrink mit dem Alten Markt

Verlaufen soll der Weg am sogenannten Sportteich entlang: Das dreieckige Gewässer liegt westlich der Randbebauung der Straße An der Masch und wird bislang an einer Seite vom Verbindungsweg zwischen der Straße Auf der Dehne und dem Steinbrink begrenzt. Der neue Verbindungsweg soll auf der gegenüber liegenden Seite des Teichs entlang verlaufen und dann nach einem Knick an den Häusern des Neubaugebiets vorbeiführen. Er wird öffentlich begehbar und von den Straßen An der Masch, vom Alten Markt und aus Richtung Steinbrink erreichbar sein.

Der neue Weg soll auch den Zugang zum Sportteich ermöglichen Quelle: Johannes Dorndorf

Der Ortsrat Laatzen wird sich am nächsten Dienstag mit dem Thema befassen. Dabei geht es nicht um die grundsätzliche Entscheidung für die neue Verbindung, sondern darum, wie der Weg heißen soll. Die Stadtverwaltung schlägt dafür die Bezeichnung „Dorothea-Flebbe-Weg“ vor. Der Name erinnere an eine der Vorfahrerinnen der vormaligen Eigentümerin des Flebbehofs, Margrit Uleer, heißt es bei der Stadt.

Neubenennung auch in Laatzen-Mitte geplant

Parallel zur Namensentscheidung für Alt-Laatzen steht in Laatzen-Mitte eine Umbenennung an. Der Verbindungsweg entlang des neuen VHS-Gebäudes von der Mergenthalerstraße zum Expo-Weg/Park der Sinne heißt bislang „Prof.-Dr.-Otto-Karow-Weg“ und benannt nach dem Japanologen und Sinologen Otto Karow (1913-1992) benannt. Die Bezeichnung passt allerdings weder in das Namenskonzept der Umgebung noch gibt sie eine Orientierung – und war offenbar von Anfang an bei der Stadt ungeliebt. „Die Namensgebung war Wunsch des Eigentümers und eine Bedingung für die öffentliche Nutzung“, erläutert Stadtsprecher Brinkmann die historischen Hintergründe.

Mit dem Bau des neuen VHS-Gebäudes hat die Stadt inzwischen den Weg erworben und ausbauen lassen, so dass er nun für eine Neubenennung frei ist. Vorgeschlagen sind bislang die Bezeichnungen „Park-der-Sinne-Weg“ und „Engelmannweg“. Gedacht würde beim zweiten Vorschlag an Godefroy Engelmann (1788-1839), die sich auch Gottfried Engelmann nannte. Der deutsch-französische Lithograf ließ 1837 ein Verfahren der Chromolithografie patentieren, das es erlaubte, hoch aufgelöst und detaillierte bunte Illustrationen und Plakate zu drucken. Die Namenswahl würde in das Konzept für das Viertel passen, in dem mehrere Straßen nach Pionieren des Druckhandwerks benannt sind.

Auch der Weg entlang der neuen VHS zum Park der Sinne soll neu benannt werden. Quelle: Johannes Dorndorf

Ortsrat berät am Dienstag

Der Ortsrat Laatzen berät in seiner Sitzung am Dienstag, 11. Februar, über beide Wegeverbindungen. Weitere Themen sind die Ernennung des neuen Ortsbrandmeisters, die Schließung der Toilettenanlage am Park der Sinne und eine Unterschriftenaktion gegen Graffitischmiereien an Privathäusern. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Grundschule Pestalozzistraße.

Von Johannes Dorndorf