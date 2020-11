Alt-Laatzen

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Ladendieb festgenommen, der im Alt-Laatzener Kaufland-Markt Computerzubehör stehlen wollte. Nach Angaben der Laatzener Polizei suchte der 18-Jährige den Markt an der Münchener Straße gegen 19 Uhr auf und bezahlte an der Kasse einige wenige Waren. Was der Mann offenbar nicht wusste: Die Kasse war mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet, sodass beim Durchschreiten der Alarm auslöste.

Als die Mitarbeiter ihn überprüften, fanden sie mehrere USB-Sticks, Speicherkarten und eine Powerbank im Rucksack des 18-Jährigen. Die Waren haben nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 170 Euro. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er festgenommen und am Freitag in einem beschleunigten Verfahren einem Richter zugeführt.

Von Johannes Dorndorf