Alt-Laatzen

„Das Winzerfest lebt von Nähe und Geselligkeit – und das wird in diesem Jahr noch nicht wieder gehen“, sagte Teamleiter Jörg Schmidt am Dienstagabend im Ortsrat Laatzen. Die Stadt habe daher ihr für das Wochenende vom 18. bis 20. Juni geplante Fest im Park am Alten Rathaus abgesagt. Grund ist weiterhin die Corona-Lage. Auch der Laatzen-Leinelauf wird wegen der Pandemie ein weiteres Mal nicht wie üblich zu Beginn des Winzerfestes ausgetragen.

Wie im Vorjahr werde der Wettbewerb nun im Rahmen des Sparkassen Laufpasses virtuell organisiert, teilte Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit. Um das Läuferfeld zu entzerren, können die 3,5 Kilometer, 6,5 Kilometer oder zehn Kilometern sowohl auf den Originalstrecken in der Leinemasch als auch andernorts gelaufen werden. Wer seine Zeit für die Laufpasswertung melden will, muss jedoch einige Dinge bedenken – vor allem den Zeitraum des virtuellen Wettbewerbes vom 14. bis 20. Juni.

Läufer sollen Fotos machen und Zeiten melden

Zudem müssen sich die Läufer unter www.sparkassen-laufpass.de anmelden. Um zu belegen, dass sie die ausgewählte Strecke auch tatsächlich absolviert haben, müssen sie am Ziel zudem ein Foto mit ihrer Startnummer machen sowie Informationen zur gelaufenen Distanz und Zeit an folgende E-Mail-Adresse schicken: laufpass@eichels-event.com.

Im Jahr 2018 gingen mehr als 480 Läufer bei den verschiedenen Distanzen und Wettbewerben des Laatzen-Leinelaufs an den Start. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Da die Angaben auf Vertrauen basieren und nicht zu überprüfen sind, wird es keine Siegerehrung geben. Um trotzdem möglichst viele zur Teilnahme zu motivieren, hat sich das Organisationsteam eine Besonderheit überlegt: Unter allen mindestens 18 Jahre alten Teilnehmenden, die ihre Laufdaten samt Foto zusätzlich noch an die Adresse info@leinelauf.de schicken, wird Wein der Händler des Laatzener Winzerfestes verlost.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im nächsten Jahr könne hoffentlich wieder in gewohnter Form gelaufen und gefeiert werden, sagt Stadtsprecherin Weisbrich. Der Laatzen-Leinelauf samt Winzerfest ist nun für den 17. Juni 2022 geplant.

Von Astrid Köhler