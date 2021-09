Alt-Laatzen

Nach eineinhalb Jahren coronabedingter Pause erwacht das Café Exposé in der Immanuelkirche in Alt-Laatzen unter neuer Leitung wieder zum Leben. Geführt wird es künftig von Tanja Pape. Die 49-Jährige, die in den vergangenen acht Jahren als Küsterin bei St. Marien in Grasdorf tätig war, öffnet das Café erstmals am Mittwoch, 29. September. Ab dann ist es wieder regelmäßig geöffnet. „Ich habe schon viele verschiedene Dinge gemacht, kann gut organisieren und hatte Lust, etwas Neues auf die Beine zu stellen“, erklärt Pape ihre Motivation. Unterstützt wird sie von zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeitern. Einige gehörten bereits zum vorherigen Team, andere sind neu dazugekommen.

Ehepaar Pätzold zieht sich zurück

Die Grasdorferin tritt die Nachfolge von Carmen und Rolf Pätzold an. „Sie haben das Café mit viel Liebe und mit großem Erfolg elf Jahre lang geleitet“, sagt der Kirchenvorstandsvorsitzende Wilfried Bergau-Braune. Nach der Corona-Pause habe sich das Ehepaar aber aus der Arbeit zurückziehen wollen. „Herr Bergau-Braune hat mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, in die Fußstapfen der Pätzolds zu treten“, sagt Pape. Sie hatte sich zuvor bereits stundenweise um die Pflege des Kirchengeländes gekümmert. Anders als die Pätzolds führt sie das Café nun nicht ehrenamtlich, sondern als Angestellte der Kirche.

Das Café Exposé an der Immanuelkirche in Alt-Laatzen wird Ende September wiedereröffnet. Quelle: Daniel Junker

Die Eröffnung bereitet Pape schon seit Juni vor. „Die Elektrik und Beleuchtung wurde erneuert, mein Mann hat neue Lampen angeschraubt. Die Küche haben wir modernisiert und neu gestaltet.“ Darüber hinaus mussten neue Küchengeräte beschafft werden. Der Kirchenvorstand freut sich, dass das Café jetzt wieder belebt wird. „Wir hatten eineinhalb Jahre Stillstand und sind oft angesprochen worden, wann wir wieder öffnen“, berichtet Bergau-Braune, der das Café als „Entrée der Kirche zur Stadt“ und als „Ort der Begegnung und des Gesprächs“ bezeichnet. „Es ist ein beliebter Treffpunkt, hier wurden auch unzählige Geburtstage gefeiert. Viele haben das sehr vermisst.“

Es gibt Waffeln, Eis und noch mehr

Das Exposé ist mittwochs, freitags und an jedem dritten Sonntag im Monat von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Neben selbst gebackenen Kuchen sowie warmen und kalten Getränken will Pape frische Waffeln, Eis und weitere Leckereien anbieten. Zusätzlich öffnet sie das Café jeweils eine Stunde vor Beginn der musikalischen Andachten am Wochenende. Dann bietet sie insbesondere Kaltgetränke und frische Brezeln an.

Voraussichtlich ab Januar 2022 wird es einmal im Monat ein Familienfrühstück geben, zu dem ausdrücklich auch Kinder eingeladen sind. Im Raum unter dem Kirchturm hat Pape einen Spieleraum eingerichtet, dort stehen auch Bücher und Kinderstühle zur Verfügung. Unterstützung bei der Einrichtung bekam die 49-Jährige vom Umsonstladen der Diakonie. Unter Aufsicht ihrer Eltern können die Jungen und Mädchen darüber hinaus im Innenhof des Cafés spielen.

Auch private Feiern sind möglich

„Wir möchten künftig noch mehr mit der Diakonie zusammenarbeiten“, sagt die gebürtige Grasdorferin. So könnten Dienstbesprechungen im Café Exposé abgehalten werden. Auch eine sogenannte „warme Wartezeit“ sei möglich: Besucher, die die im Nachbarhaus beheimatete Beratungsstelle des Kirchenkreises aufsuchen wollen, könnten bereits vorab im Café Exposé mit einem Sozialarbeiter ins Gespräch kommen. „Sie müssen dann nicht draußen in der Kälte warten.“

Pape kann sich außerdem vorstellen, ein Mütterfrühstück anzubieten. Je nach Kapazität könnten sich auch externe Gruppen in den Räumen treffen. Private Feiern – zum Beispiel anlässlich von Geburtstagen oder Taufen – seien in Absprache ebenfalls möglich. Künstlern will Pape zudem die Gelegenheit geben, ihre Werke an den Wänden des Cafés zu präsentieren. Zum Auftakt sind dort Bilder der Grasdorferin Brigit Kollikowski zu sehen. 

„Alles hat seine Zeit“

Den Job als Küsterin bei St. Marien hat Pape zum Monatsende abgegeben. Jahrelang hatte sie zudem Kindergottesdienste und Familienfreizeiten organisiert, auch acht Krabbelgruppen hat sie geleitet. Sie sagt: „Ich wollte jetzt aber mal etwas Neues machen. Alles hat seine Zeit.“

Tobias Pichotka ist neuer Küster bei St. Marien Tobias Pichotka tritt die Nachfolge von Tanja Pape als Küster bei der St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf an. Der 42-Jährige ist im südlichen Münsterland aufgewachsen, seit 2007 lebt er mit seinem Mann Thomas in Hannovers Südstadt. Pichotka studierte von 1999 bis 2005 Kunstgeschichte in Halle/Saale und in Rom. Als freiberuflicher Kunsthistoriker verfasst er Kunstführer über Kirchen und berät Kirchengemeinden. Darüber hinaus bringt er als zertifizierter Kirchenführer Besuchern die Besonderheiten der Gotteshäuser nahe. Seit 2010 arbeitet Pichotka zusätzlich als Küster. 2015 absolvierte er eine entsprechende Aus- und Fortbildung bei der Landeskirche Hannover.

Über das Café Exposé hinaus engagiert sich Pape weiterhin in anderen Bereichen. Seit 2003 gehört sie dem Kirchenkreistag an, wo sie dem Bildungsausschuss vorsitzt. Darüber hinaus ist sie seit 40 Jahren Übungsleiterin beim VfL Grasdorf.

Für Anfragen ist sie telefonisch unter (0511) 8744642 oder (0177) 5906434 sowie per E-Mail an cafe.expose.laatzen@evlka.de erreichbar.

Von Daniel Junker