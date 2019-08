Alt-Laatzen

Für Laatzen und Grasdorf war der Luftangriff am 22. September 1943 eine Katastrophe. Etliche Bauwerke wurden bei dem Angriff der Alliierten zerstört – darunter auch die Laatzener Kapelle, die bis auf die Grundmauern niederbrannte. Der Laatzener Jürgen Gansäuer sucht im Rahmen einer Recherche zur Geschichte des Bauwerks Bilder vom Brand in jener Nacht. Verwenden will der ehemalige Landtagspräsident die Bilder für die Arbeiten an einem Vortrag, den er nach dem Abschluss der derzeit laufenden Sanierung halten will.

„Ich weiß, dass es solche Bilder geben muss“, sagt Gansäuer. Zwar lägen ihm dank der Unterstützung des Laatzener Stadtarchivs historische Aufnahmen des Gebäudes vor, allerdings nicht aus der Brandnacht. Der damalige Pastor Georg Kuhlgatz war seinerzeit während des Feuers in die Kapelle gestürzt, um das Kruzifix zu retten. Erst 1953 begann die Gemeinde mit dem Wiederaufbau.

Wer historische Aufnahmen hat, wird gebeten, sich direkt an Jürgen Gansäuer, Stettiner Straße 9 in Laatzen, zu wenden oder eine E-Mail an gansaeuer-laatzen@t-online.de zu schicken.

Von Johannes Dorndorf