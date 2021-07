Alt-Laatzen

Die neu gegründete Bürgerinititative „Alt Laatzen blüht auf“ lädt für Sonnabend, 3. Juli, zu einer Müllsammelaktion in den Park an der Eichstraße ein. Von 10 bis 12 Uhr sollen die Grünfläche und die nähere Umgebung gereinigt werden. Müllsäcke und Zangen zum Aufsammeln des Unrats stellt die Bürgerinitiative zur Verfügung.

„Die Stadt Laatzen unterstützt die Aktion und wird den gesammelten Müll am Montag, 5. Juli, abholen“, sagt der Alt-Laatzener Udo Hetmeier, der die Initiative mit ins Leben gerufen hat. Und dabei allein soll es nicht bleiben.

Park soll zu Bürgertreff werden

Wer sich darüber hinaus in der Bürgerinitiative engagieren will, kann am Freitag, 16. Juli, von 16.30 bis 18.30 Uhr zu einem Kennlerntreffen in den Park an der Eichstraße kommen. „Dabei wollen wir Ideen und das weitere Vorgehen besprechen, aber auch über Beet- und Baumscheiben-Patenschaften informieren“, kündigt Hetmeier an.

Ziel der neuen Bürgerinitiative „Alt-Laatzen blüht auf“ sei es, gemeinsam mit den Anliegern den Park an der Eichstraße aufzuwerten und zu einem Bürgertreff zu machen. Geplant sind dort unter anderem ein Bouleplatz, Ein Outdoor-Schachfeld sowie weitere Sitzmöglichkeiten und Pflanzen.

Interessenten die bei den Terminen dabei sein wollen, sollten sich vorher anmelden. Die Bürgerinitiative ist erreichbar über die folgende E-Mail-Adresse: Alt-Laatzen-blueht-auf@gmx.de.

Von Stephanie Zerm