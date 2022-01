Gleidingen

Welche Adressen die Menschen im Briefkopf haben, die in den nächsten Jahre ihre rund 240 neuen Wohnungen und Häuser im Baugebiet Am Erdbeerhof II zwischen Gleidingen und Rethen beziehen? Die Stadtverwaltung hat sich Gedanken für die Planstraßen A bis G gemacht, doch ihre Vorschläge hat der für Straßennamen in seinem Bereich zuständige Ortsrat Gleidingen nun größtenteils kassiert.

Sowohl der Krokusweg als auch der Sonnenblumenweg blieben dabei auf der Strecke. Stattdessen entschied das Gremium, die Hauptverbindung zur und von der Hildesheimer Straße Zykadenberg zu nennen. In dem Bereich werden Mehrfamilienhäuser gebaut. Die von dort zur Braunschweiger Straße abzweigende Planstraße B wiederum soll nicht etwa Sonnenblumenweg heißen, sondern Maikäferstraße. „Ich will keinem Angst machen, aber es wird mehr Verkehr auf der Straße geben, wenn dort auch ein Linienbus fährt“, sagte Rolf Pieper (CDU) am Montagabend bei der Onlinesitzung. Die weiter östlich verlaufende Planstraße D hingegen soll – wie angeregt – Schmetterlingsweg heißen, auch der Hummelweg und die Triftstraße sollen ihre von der Stadt gewählten Namen behalten.

Für die einzige nur auf Rethener Gebiet liegende Planstraße H aber hat der Ortsrat Gleidingen eine Alternative zu der Idee der Verwaltung parat, die einen Ligusterweg vorgeschlagen hatte. Glühwürmchenring soll die Straße auf Wunsch der Politiker heißen.

Von Astrid Köhler