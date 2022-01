Gleidingen

Schwerer Unfall auf der Kreuzung der Bundesstraße 6 in Gleidingen: Zwei Autos sind dort am frühen Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, eine 73-jährige Laatzenerin in einem Ford sowie ein Caddyfahrer, wurden verletzt.

Die Ampelanlage war ersten Erkenntnissen zufolge außer Betrieb und wurde gerade repariert. Der Streckenabschnitt ist voll gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Von Astrid Köhler