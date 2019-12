Rethen

Schreckliche Szenen haben sich am Freitagnachmittag in dem Aldi-Markt am Rethener Marktzentrum zugetragen. Ein 44-jähriger Mann stach dort plötzlich mit einem Werkzeug auf eine 43-jährige Kundin ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Angreifer um den Ex-Mann der Frau handeln – jedoch nicht um den Stalker, der seit Jahren seine Ex-Frau in Rethen verfolgt und gegen Bewährungsauflagen verstößt. Die 43-Jährige kam mit leichten Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Angreifer wurde schließlich in Handschellen abgeführt. Bei seiner Festnahme wehrte er sich heftig.

Zeugen eilen der Frau zu Hilfe

Nach Polizeiangaben passierte der Angriff gegen 13.45 Uhr. Der Mann hatte seine Ex-Partnerin entdeckt und ging mit einem Schraubendreher in der Hand auf sie los. Mehrere Kunden und Mitarbeiter wurden Zeuge der Szene. Sie eilten der Frau zur Hilfe und riefen die Polizei.

Als die Beamten wenige Minuten später vor Ort waren, habe sich der 44-Jährige zunächst noch ruhig verhalten und von der Polizei befragen lassen. Das zwischenzeitlich ebenfalls eingetroffene Team eines Rettungswagens versorgte derweil die verletzte Frau.

Angreifer macht wirre Angaben

Als der Mann vor der Tür von der Polizei befragt wurde, habe er wirre Angaben gemacht, teilte Behördensprecher André Puiu mit. Als der 44-Jährige kurz schließlich aufgefordert wurde, mit zur Wache nach Laatzen zu kommen, habe er erheblichen Widerstand geleistet. Mehrere Polizisten sollen leicht verletzt worden sein. Den Beamten – insgesamt waren sechs vor Ort – gelang es aber den offenbar um sich schlagenden und tretenden Mann am Boden zu fixieren und Handschellen anzulegen.

Neurologin lässt Täter ins Krankenhaus einweisen

Gegen 14.30 Uhr wurde der Mann zunächst zur Laatzener Wache und wegen seines geistigen Zustandes schließend zur medizinischen Vorstellung ins Regionsklinikum Agnes Karll nach Grasdorf gebracht. Eine Neurologin untersuchte ihn und stellte die Notwendigkeit einer medizinischen Betreuung und Einweisung fest. Gegen 17.30 Uhr war er bereits auf dem Weg zur Unterbringung in ein Regionskrankenhaus. Dort soll er nun ärztlich behandelt werden.

Die 43-jährige Frau soll das Krankenhaus nach ihrer Behandlung wieder verlassen können, so Behördensprecher Puiu. Sie sei bei dem Gewaltakt zum Glück nur leicht verletzt worden und müsse auch nicht zur Beobachtung bleiben.

Die Polizei ermittelt nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung und häuslicher Gewalt gegen den 44-Jährigen sondern auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

