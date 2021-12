Laatzen-Mitte

Das Unternehmen Tamoil hat die ehemalige Aral-Tankstelle an der Werner-von-Siemens-Straße/ Ecke Erich-Panitz-Straße übernommen und richtet dort nun eine HEM-Tankstelle ein. „Wir haben die Station am 1. Dezember übernommen und noch am selben Tag mit dem Umbau begonnen“, bestätigt Unternehmenssprecherin Marion Menken. Die Arbeiten sind in vollem Gang: Das Aral-blau ist bereits verschwunden, an den Zapfsäulen ist schon die grün-schwarze Optik der Marke HEM zu sehen.

Tamoil hat auf dem Gelände einen Container aufgestellt und verkauft dort seit Mittwoch Kaffee, Süßigkeiten, Tabak und anderen Kleinigkeiten. „Wenn alles nach Plan läuft, werden wir die neue HEM in der Werner-von-Siemens-Straße in der vierten Kalenderwoche 2022 eröffnen“, sagt Menken. Bis dahin will Tamoil unter anderem die Waschanlage auswechseln. „Neben der besonders lackschonenden Reinigungsweise verfügt die neue Anlage über ein Wasseraufbereitungssystem.“ Darüber hinaus würden auf den Gelände Serviceplätze für Staubsauger, Wasser und Luft eingerichtet.

Die neuen Verkleidungselemente in den Unternehmensfarben grün-schwarz liegen bereits auf dem Tankstellengelände bereit. Quelle: Daniel Junker

Im Shop richtet Tamoil zudem ein Bistro ein. „Dann gibt es täglich nicht nur frische Brötchen, sondern auch eine sogenannte warme Strecke mit Pizza, Burger, Currywurst mit Pommes Frites und mehr“, sagt Menken. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 5 bis 22 Uhr und am Wochenende von 6 bis 22 Uhr geplant. Die Mitarbeitenden der früheren Aral-Tankstelle seien allesamt anderswo untergekommen. „Wir suchen noch zwei oder drei Vollzeitkräfte sowie mehrere Aushilfen und freuen uns über jede Bewerbung.“, sagt Menken.

Die Deutsche Tamoil GmbH, die zur libyschen Tamoil-Gruppe gehört, betreibt unter den Markennamen Tamoil und HEM mehr als 400 Tankstellen in ganz Deutschland sowie eine eigene Raffinerie in Hamburg-Harburg. Die nächstgelegenen HEM-Stationen sind in Sehnde-Ilten, Giesen-Hasede, Springe-Bennigsen und Nordstemmen und Hannover-Linden.

Von Daniel Junker