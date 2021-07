Laatzen

Bier trinken und Steuern sparen – das für die Reihe Archivale des Monats ausgewählte amtliche Schriftstück aus dem Jahre 1856 weist auf alte menschliche Bedürfnissen hin. Allerdings dürfte die Antwort des Königlichen Ober-Zoll-Collegiums Hannover auf einen Antrag von 39 Hofbesitzern aus Laatzen den Adressaten nicht gefallen haben. Denn das Gesuch des Vorstehers Ebeling und Genossen zu Laatzen, steuerfrei Hausbier in größeren Mengen brauen zu dürfen, wurde abgelehnt.

Biersteuer von 1835

Das Oberzollkollegium beziehe sich in seinem mit E. Albrecht unterzeichneten Schreiben auf die gesetzliche Biersteuer aus dem Jahr 1835, berichtet der Laatzener Stadtarchivar Manuel Schwanse. Darin wird auch die Menge „Kessel von 40 Stübchen Inhalt“ erwähnt, die seinerzeit im Allgemeinen als steuerfrei galt. Die Angabe Stübchen bezieht sich auf ein Hohlmaß, das je nach Region abweichend groß ist.

Im Raum Hannover entsprach ein Stübchen seinerzeit der Menge von dreieinhalb bis vier Litern, erklärt Schwanse. Demnach waren auf die ersten rund 150 Liter Hausbier keine Steuern zu zahlen. Unabhängig davon, dass unklar ist, worauf sich die Angabe bezieht – ein Jahr und eine Hofstelle oder andere Größen – wollten die Laatzener Hofbesitzer mehr brauen dürfen, ohne dafür Steuern zu zahlen.

Oberzollkollegium lehnt Antrag ab

Zwar gestand das Oberzollkollegium in seinem Schreiben ein, dass „unter besonderen Umständen“ Ausnahmen zulässig sein. Doch seien diese abzuwägen. Im Falle der Laatzener Hofbesitzer kam das Oberzollkollegium zu dem Ergebnis, dass der Antrag abzulehnen war. Offenbar sollte kein Präzedenzfall geschaffen, sagt der Stadtarchivar.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Wollte man aber den Gebrauch größerer Kessel auf alle Hausbedarfsbrauer eines ganzen Amts ausdehnen, so würde dadurch die gesetzliche Regel zur Ausnahme werden, und dies eine nicht unbeträchtliche Verkürzung der Biersteuer und so mehr zur Folge haben, als die größeren Grundbesitzer anderer obrigkeitlicher Bezirke eine gleiche Begünstigung in Anspruch nehmen und damit nicht würden zurückgewiesen werden können.“

Der eigentliche Antrag der Hofbesitzer vom Dezember 1855, auf den das Oberzollkollegium sich bezieht, liegt nicht vor – zumindest nicht im Stadtarchiv. „Das ist der Klassiker“, sagt der Historiker Schwanse. Wenn der Kontext fehle, oder in diesem Fall die zugehörigen Schriftstücke, sei Vorsicht bei der Interpretation geboten. Immerhin deute das Schreiben aus Hannover mit Verweis auf die Biersteuer aus dem Jahr 1835 einmal mehr darauf hin, dass in Laatzen überhaupt Bier gebraut wurde.

Schwanse: Brauwesen war für Fiskus äußerst lukrativ

„Das Brauwesen war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Wirtschaftszweig in vielen Gemeinden und für den städtischen Fiskus äußerst lukrativ“, so Schwanse. Die Absage an die 39 Hofbesitzer sei daher nur konsequent gewesen. Gefallen haben dürfte sie ihnen gleichwohl kaum. Nicht zu klären ist auch, wie sie auf die Formulierung reagierten, wonach die Steuer gar nicht hoch sei. „Endlich kommt in Betracht, daß die geringe Steuer von sechs Guten Groschen für den Ohm dem Einzelnen nicht lästig fallen kann“, heißt es in dem Schreiben. Ohm ist ein altes Flüssigkeitsmaß, das nach heutigem Maßstab etwa 155 Litern entspricht.

Das Schriftstück zur Biersteuer wählte der Stadtarchivar nicht ganz zufällig aus. Vielmehr hatte er auf seine im April vorgestellte Archivale des Monats – den Streit eines Braumeisters mit der Gemeinde Laatzen über die Reparatur einer Braupfanne in den 1820er Jahren – derart viele Rückmeldungen von Bürgern bekommen, die mehr über das Bierbrauen in Laatzen erfahren wollten, dass er weiter recherchierte. Dabei stieß Schwanse dann auch auf das nun ausgewählte Schriftstück zur Biersteuer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Auf der Internetseite www.laatzen.de/de/stadtarchiv.html ist zusätzlich zu einem Foto des Archivfundes auch eine Transkription des dreiseitigen Schreibens des Oberzollkollegiums zu finden.

Erreichbarkeit des Stadtarchivs

„Rückmeldungen und Anregungen zu neuen Themen nehme ich jederzeit gerne entgegen“, betonte der Stadtarchivar. Erreichbar ist Schwanse wochentags von 8 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 82051015 oder per E-Mail an schwanse@laatzen.de. Das Büro des Stadtarchivars ist in der Außenstelle des Rathauses an der Gutenbergstraße 10 in Raum 210, das Magazin im Keller der Grundschule Pestalozzistraße.

Von Astrid Köhler