Laatzen-Mitte

Die Ermittlungen nach der gewalttätigen Attacke mehrere Jugendlicher gegen einen 18-Jährigen am Mittwochabend an der Erich-Panitz-Straße sind längst noch nicht abgeschlossen. Unter anderem ist weiter unklar, ob bei dem Vorfall nahe der Stadtbahnhaltestelle Laatzen-Zentrum tatsächlich Schüsse aus einer Waffe fielen, wie es Zeugen gehört haben wollen. Dafür hat die Polizei inzwischen mehrere Videos des Übergriffs gesichtet und einen fünften Tatverdächtigen identifiziert: einen 17-Jährigen aus Hannover.

Den am Mittwoch mit einem weiteren mutmaßlichen Mittäter geflüchtet Hannoveraner hätten die Beamten im Zuge ihrer Ermittlungen ausfindig gemacht, teilte Benno Butzlaff vom Kriminal- und Ermittlungsdienst mit. Von dem zweiten Flüchtigen – einem Mann mit Glatze und Oberlippenbart, der bei der Attacke einen schwarzen Mantel mit Kapuze der Marke „Wellensteyn“ sowie eine schwarze Hose trug – fehlt hingegen noch jede Spur.

Täter und Opfer kannten sich vermutlich nicht

Die beiden Gesuchten sollen gemeinsam mit vier Jugendlichen – zwei junge Männer und eine junge Frau aus Laatzen sowie ein 17-Jähriger aus Limmer – auf einen 18-jährigen Hannoveraner eingeschlagen und diesen getreten haben, selbst als dieser schon am Boden lag. Dabei wurde der Hannoveraner laut Polizei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die mutmaßlichen Täter und ihr Opfer kannten oder dass es eine Vorgeschichte gibt.

Der Übergriff am Mittwoch ereignete sich nahe dem Aufgang vom Leine-Center zur Erich-Panitz-Straße und wurde von mehreren Menschen mit Kameras aufgezeichnet. Ihre Videos stellten die Filmer aber nicht etwa – wie von der Polizei im Zeugenaufruf erbeten – direkt zur Verfügung, sondern teilten selbige in sozialen Netzwerken. Noch sei unklar, ob es sich bei denjenigen, die die Videos veröffentlicht haben, nur um Zeugen handele oder ob zumindest einzelne von ihnen auch Tatbeteiligte sind, so Butzlaff: „Die Ermittlungen dauern an.“

Bislang kein Beweise für Waffeneinsatz

Gegenüber der Polizei hatten Zeugen am Mittwoch berichtet, bei der Auseinandersetzung seien zwei Schüsse gefallen. In ersten Meldungen war sogar von einer angeblich gesichteten Gaspistole die Rede. Wie es am Montag im Kommissariat hieß, gibt es für die tatsächliche Verwendung einer Waffe bislang keine Beweise. Weder sei diese bei der Durchsuchung der Verdächtigen, noch beim Absuchen der Umgebung gefunden worden.

In den letzten Wochen und Monaten hatte es wiederholt Polizeieinsätze gegeben, weil Gruppen, nicht selten Jugendliche, miteinander in Streit geraten waren. In den vergangenen Tagen und auch am Wochenende war es nach Auskunft Butzlaffs es aber ruhig in Laatzen.

Von Astrid Köhler