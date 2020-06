Laatzen-Mitte

Avni Kertmen ist begeisterter Sportler und eigentlich topfit, auch wenn er seit einem Verkehrsunfall 1985 im Rollstuhl sitzt. Der Laatzener gewann 18 deutsche Titel im Rollstuhlbadminton, wurde achtmal Europa- und sogar fünfmal Weltmeister. In diesen Junitagen lernte der 58-Jährige aber einen ganz anderen Gegner kennen: den defekten Aufzug im Hochhaus an der Marktstraße 27. Dadurch kam er länger als eine Woche nicht in seine Obergeschosswohnung und musste vorübergehend sogar ein Hotelzimmer buchen. Inzwischen funktioniert der Fahrstuhl wieder – neun Tage war er außer Betrieb.

Der Lift war am Dienstag, 9. Juni ausgefallen. Danach habe sich lange nichts getan, erzählt der gebürtige Türke verärgert, der seit 1985 in Deutschland lebt und 2004 zu Niedersachsens Behindertensportler des Jahres gewählt wurde. Mehrmals hätten er und sein Sohn Sinan beim Vermieter, der Deutschen Wohnen, angerufen. Der Vermieter verwies an die B&O-Hausverwaltung, diese wiederum auf ein fehlendes Ersatzteil, bei dem nicht klar sei, wann es käme. Als die Kertmens eine Woche nach dem Ausfall, am Montag, 15. Juni, bei der Hausverwaltung nachhakten, habe die Mitarbeiterin überrascht reagiert und gesagt, im Computer stehe nichts zu dem defekten Aufzug, berichtet der 36-jährige Sinan Kertmen. „Ich habe darauf hingewiesen, dass es sich um einen echten Notfall handelt.“

An der Fahrstuhltür geht es für Avni Kertmen nicht weiter. Quelle: Daniel Junker

Kertmen wohnt beim Sohn und im Hotel

Anfangs übernachtete Kertmen noch bei seinem Sohn und dessen Familie mit drei Kindern am Marktplatz. Aber es war schnell klar, dass es so beengt nicht lange weitergeht. Zwei weitere Nächte verbrachte der 58-Jährige deshalb bei einem Freund, eh er am darauffolgenden Sonnabend in ein Hotel am Weidendamm in Hannover umzog. Er frage sich, wer die Kosten dafür übernimmt, sagt Avni Kertmen. „Ich selbst kann mir das nicht leisten.“

Damit der Vater seine Wohnung zumindest einmal betreten konnte, trugen ihn Sinan und Hausbewohner durch das Treppenhaus mühselig in die vierte Etage. „Es muss doch möglich sein, dass mein Vater aus eigener Kraft in seine eigenen vier Wände kommt“, sagt der Sohn verärgert.

Sinan Kertmen hat mehrmals bei der Deutschen Wohnen und der Hausverwaltung B&O angerufen - ohne Erfolg. Der 36-Jährige musste seinen Vater sogar in die Wohnung tragen. Quelle: Daniel Junker

Die Mieter regten sich ebenfalls über den defekten Lift auf. „Hier passiert seit Tagen überhaupt nichts, obwohl hier auch viele ältere Leute, Familien mit Kindern und ein weiterer jugendlicher Rollstuhlfahrer leben“, sagte ein Hausbewohner noch am Dienstag. Er selbst habe Kertmen schon mehrmals in dessen Wohnung getragen.

Bewohner fühlen sich im Stich gelassen

Der Zustand sei nicht ungewöhnlich, sagt Sinan Kertmen. „Der Fahrstuhl ist andauernd kaputt und wird immer nur notdürftig repariert.“ Seinen Schätzungen nach war der Aufzug in den vergangenen zwei Jahren „bestimmt schon 20-mal“ defekt“. Die Familie und auch andere Bewohner fühlen sich im Stich gelassen. „Das Haus ist 40 Jahre alt, und hier ist ein sozialer Brennpunkt. Dafür wollen die kein Geld ausgeben.“

Der Vermieter Deutsche Wohnen sieht das anders. „Der Aufzug selbst ist in einem technisch einwandfreien Zustand, was regelmäßig durch Fachfirmen geprüft wird“, teilt Unternehmenssprecher Marko Rosteck mit. Ausfälle kämen zwar vor, seien aber nahezu immer auf Vandalismus und gewaltsames Einwirken zurückzuführen – so wie im aktuellen Fall: Dabei sei die Türverriegelung im fünften Obergeschoss zerstört worden.

„Reparatur ist manchmal nicht so kurzfristig möglich“

„Als wir von dem Ausfall erfuhren, haben wir die Reparatur umgehend beauftragt“, betont Rosteck. „ Aufzüge sind aber recht komplexe Maschinen, und die Reparatur ist manchmal nicht so kurzfristig möglich, wie sich unsere Mieter und wir uns das wünschen.“ Mittlerweile sei der Schaden behoben, teilte der Unternehmenssprecher am Donnerstag, 18. Juni, mit. „Der Aufzug funktioniert seit Mittwoch wieder.“ Nach Investitionen in neue Aufzüge gefragt, sagte er, die Deutsche Wohnen sei dazu bereit, wenn dies technisch nötig sei. Das treffe auf den Aufzug an der Marktstraße 27 aber nicht zu. „Wenn der ausfällt, ist das auf Vandalismus zurückzuführen“, so Rosteck. „Da hilft leider auch kein neuer Aufzug.“

Deutsche Wohnen bietet Mietminderung und Gespräch an

Wie der Vermieter am Donnerstag mitteilte, wolle er auf Avni Kertmen zugehen und das Gespräch suchen. „Außerdem erhält er für die Dauer des Ausfalls eine entsprechende Mietminderung“, teilte Unternehmenssprecher Rosteckt mit. Ob die Deutsche Wohnen auch die Hotelkosten übernehme, konnte der Sprecher noch nicht sagen. „Wir sind uns aber sicher, dass wir eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung finden werden.“

Dauerhaft will Avni Kertmen, der seit zehn Jahren an der Marktstraße lebt, die Situation nicht mehr hinnehmen. „Es kann so nicht weitergehen“, sagt auch sein Sohn Sinan. Er suche für seinen Vater bereits eine neue Wohnung.

2015 gewannen Avni Kertmen (rechts) und Thomas Wandschneider von der RSG Langenhagen in Taiwan den WM-Titel im Badmintondoppel im Behindertensport. Quelle: dpa

Von Daniel Junker