Welcher Beruf interessiert mich? Wie lange dauert die Ausbildung, und welche Voraussetzungen benötige ich dafür? Wie sieht der Alltag im Betrieb aus? Und, auch nicht unwichtig: Wie viel Geld kann ich später in diesem Beruf verdienen? Antworten auf diese und andere Fragen haben Schüler am Donnerstagnachmittag in der Albert-Einstein-Schule ( AES) bekommen: 30 Firmen und Institutionen aus Laatzen, der Region und darüber hinaus hatten im Forum ihre Stände bei einer von Schülern organisierten Ausbildungsmesse aufgebaut. In persönlichen Gesprächen informierten Azubis und Ausbilder über den Alltag im Betrieb.

„Die Messe gefällt mir recht gut“, sagte die 15-jährige Asya. „Ich habe mich heute über viele Berufe informiert, an denen ich eigentlich nicht so viel Interesse habe. Die Messe ist eine gute Gelegenheit, sich die Berufe näher anzuschauen und vielleicht einen anderen Einblick zu bekommen.“ Auch der Rethener Arzt Marc Wöckener war mit der Messe zufrieden. „Im vergangenen Jahr haben wir hier mit einer Schülerin gesprochen, im August 2019 hat sie dann bereits ihre Ausbildung bei uns begonnen.“

Das Beispiel zeigt, dass die Gespräche an den Ständen den Berufseinstieg erleichtern können. „Die Schüler informieren sich bei uns. Aber wir sind durchaus auch hier, um geeigneten Nachwuchs zu finden“, sagt Wöckener. Die Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten (MFA) biete zum Beispiel alle Chancen, sich anschließend in jegliche Richtung weiterzuentwickeln, gibt der Arzt Asya mit auf dem Weg. „Die Medizin ist wirtschaftsunabhängig und ein wachsender Sektor.“

Schüler finden die richtigen Ansprechpartner

Auch für Justin haben sich am Donnerstag neue berufliche Möglichkeiten eröffnet. „Ich habe mich bei der Laatzener Firma Metallbau Reile nach einem Praktikumsplatz erkundigt. Ich soll jetzt noch einmal eine Bewerbung und einen Lebenslauf schicken, und dann könnte das klappen“, hofft der 16-Jährige. Diese direkte Kontaktaufnahme sei eine wichtiger Bestandteil der Messe, ergänzte Lehrerin Corinna Griffiths, die den Profilkurs „Wirtschaft plus Messe“ des neunten Jahr­gangs leitet. „An vielen Ständen sind Ausbilder vor Ort, die Schüler finden hier gleich den richtigen Ansprechpartner.“

Die Schüler aus dem Profilkurs, zu denen auch Justin gehört, haben die Messe selbst organisiert. „Wir haben seit den Sommerferien 60 bis 70 verschiedene Firmen angeschrieben, ob sie sich beteiligen wollen“, berichtete der 16-Jährige. „Bei einigen haben wir nach einiger Zeit noch einmal angerufen und nachgehakt.“ Knapp die Hälfte habe schließlich zugesagt. „Die Aussteller geben sich große Mühe, auch die Stände werden immer professioneller“, fand Griffith. „Man merkt, dass es für die Firmen immer wichtiger wird, die richtigen Azubis zu ergattern.“

Jugendliche sind gut vorbereitet

„Die Schüler waren auf die Messe gut vorbereitet“, sagten Yannic und Tim Reile. „Wenn sie an unseren Stand kommen, ist generell auch Interesse vorhanden.“ Das liege vermutlich auch am Messetraining, dass die meisten Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs zur Vorbereitung erhalten hatten, wie Grifitths erläuterte. „Wenn die Schüler zwei bis drei Fragen an der Hand haben, ist es für sie leichter, mit uns ins Gespräch zu kommen“, machte Yannic Reile deutlich.

An einigen Ständen konnten die Schüler praktische Aufgaben aus dem Arbeitsalltag lösen oder sich Arbeitsgeräte anschauen. Die Firma MAN hatte sogar eine riesige Zugmaschine auf den Schulhof gestellt, die Firma Zeppelin war mit einen Minibagger vor Ort. Am Stand der Bundeswehr wurde es zwischenzeitlich etwas lauter: Offizier Leutnant Patrick Wohlmacher forderte eine Schülergruppe zu zehn Liegestützen auf.

Azubis berichten aus ihrem Berufsalltag

„Ich finde die Messe sehr interessant, weil man konkrete Fragen zu den Berufen stellen kann“, sagte der 18-jährige Onur. „Die Azubis berichten aus dem Alltag und erzählen, was ihnen an ihrem Beruf gefällt und was nicht.“ Am Stand der Bundeswehr kam er unter anderem mit Patrick Wohlmacher ins Gespräch. „Ich hatte Bedenken, weil man von der Bundeswehr oft hört, dass die Ausrüstung so schlecht ist. Zu meinen Fragen habe ich aber gute Erklärungen bekommen“, sagte Onur.

Von Daniel Junker