Laatzen

Es ist die Rüttelplatte. Schon beim Lesen dieses Punktes beim Motorrad-Fahrsicherheitstraining musste ich schlucken. Bislang kannte ich das System nur vom Auto, sie versetzt dem Wagen einen Schlag und er kommt ins Schleudern. Aber auf einem Motorrad? Mit zwei Reifen? „Das klappt schon“, ruft mir Fahrsicherheitslehrer Uwe Klöppel (59) auf dem ADAC-Gelände in Laatzen zu, während ich auf das Ding starre. „Wir haben sie seit 2004 und es ist noch nie etwas passiert.“ Das soll mich eigentlich beruhigen, und irgendwann ist ja immer das erste Mal.

Zur Galerie HAZ-Reporter Peer Hellerling hat zum Start in die Motorradsaison beim Sicherheitstraining des ADAC in Laatzen mitgemacht. Auf dem Plan standen Bremsübungen, Ausweichmanöver und eine unheimliche Rüttelplatte.

Vor elf Jahren habe ich mir mein erstes Motorrad gekauft – ich will es nicht mehr missen. Das Auto ist nur ein notwendiges Übel im Winter oder bei Schietwetter. Bei fehlender Knautschzone empfiehlt es sich allerdings, seine eigenen Grenzen und die des Motorrads zu kennen. Es gibt bei diesem doch recht gefährlichen Hobby nichts Schlimmeres als das klassische „Brauche ich nicht, ich kann schon alles“. Nach Möglichkeit besuche ich alle paar Jahre ein Sicherheitstraining, es gibt es immer etwas Neues zu lernen. Auch jetzt wieder.

Anzeige

Gut vorbereitet in die Saison starten

Es ist der erste Tag, an dem das ADAC-Fahrsicherheitszentrum nach der Corona-Schließung wieder geöffnet hat. Als Auftakt ist gleich ein Motorradkurs an der Reihe. „Die meisten Teilnehmer wollen schließlich gut vorbereitet in die neue Saison starten“, sagt Sprecherin Alexandra Kruse. Es gibt völlig verschiedene Varianten: für Anfänger oder Wiedereinsteiger, mit und ohne eigenem Bike, das Intensivtraining und exklusiv für Frauen.

Weitere HAZ+ Artikel

Nach einem kräftigen Regenschauer legen wir mit der Slalomstrecke los. Ich manövriere meinen BMW-Boxer unter Klöppels wachen Augen durch den Parcours. „Das sieht schon ganz gut aus“, sagt der 59-Jährige. Ich spüre das „Aber“ kommen: „Der Oberkörper könnte noch etwas weiter nach vorne.“ Fahrer und Maschine müssen eine Einheit bilden. Angespannte oder verkrampfte Muskeln sind fehl am Platz. Die Bewegungen müssen flüssig und elegant sein, „wie beim Skifahren“.

„Alles Kopfsache“

Dann das Bremsen: Ich soll aus Tempo 50 möglichst hart in die Eisen gehen, ohne dass das Anti-Blockier-System (ABS) eingreift. Gleich der erste Versuch scheitert natürlich, das ABS schüttelt am Hinterrad. „Noch mal!“, ruft Klöppel. Und so vergeht Runde um Runde, bis es klappt. Dann schließlich das umgekehrte Bild mit erlaubtem ABS: Erst beim fünften Anlauf schaffe ich es mit massivem Ziehen am Bremshebel, dass auch beim Vorderrad die Technik greift. Ich spüre ein kräftiges Rucken am Lenker. Zuvor hatte ich offenbar zu viele Sorgen an die feuchte Fahrbahn verschwendet.

„Alles Kopfsache“, sagt Klöppel. „Dank moderner Reifen und Technik gibt es bei Nässe nur noch minimale Unterschiede.“ Die Grenzen der Maschine lägen meist deutlich über denen der Fahrer. „Besser als umgekehrt“, denke ich. Und so schaffe ich bei Tempo 50 einen Bremsweg von zehn Metern, aus Tempo 70 sind es bereits 20 – verblüffend lange Strecken. „Und die Schrecksekunde plus Reaktionszeit fehlen hier noch“, sagt Klöppel. Im Alltag werde es schnell der doppelte Weg.

Lenkimpuls für schnelle Manöver

Fester Bestandteil nahezu jedes Motorradtrainings ist der sogenannte Lenkimpuls. Mit minimalem Druck etwa gegen die rechte Lenkerseite verliert die BMW ihre Stabilität und lenkt entgegen der Vermutung nach rechts. So sind schnelle Ausweichmanöver möglich. Auch Kurven können enger genommen werden, wenn der Impuls mittendrin eingesetzt wird. „Das ist entscheidend, wenn der Radius unerwartet kleiner wird“, sagt Klöppel.

Bleibt nur noch die unerledigte Sache mit der Rüttelplatte. „Damit simulieren wir einen Ölfleck auf der Straße“, sagt Klöppel und muss grinsen, als er auf mein verunsichertes Gesicht schaut. Letztlich akzeptiere ich mein Schicksal. „Wichtig: Lenker nicht zu fest halten, nicht bremsen, am besten einfach gar nichts machen“, gibt mir Klöppel noch mit auf den Weg. Mit Tempo 40 rolle ich geradewegs auf die Platte, plötzlich gibt es einen kräftigen Schlag nach rechts, das Motorrad zuckt und eiert. Ich erschrecke mich, fluche. Zum Glück ist der Helm geschlossen. Nur Sekundenbruchteile später ist die Maschine wieder stabil. Was bleibt, ist ein kribbeliges Gefühl im Magen – als wäre man im Traum gefallen.

Spaß steht im Mittelpunkt

Die Rüttelplatte hat am Anfang Überwindung gekostet. Doch danach fühlt es sich gut an, zu wissen, wie sich das Motorrad beispielsweise bei einem Ölfleck auf der Straße verhalten würde. Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch das wandelt sich schnell in breites Grinsen. Auch Klöppel lächelt wieder: „So ging’s mir beim ersten Mal auch.“ Als letzte Aufgabe soll ich die Rüttelplatte in einer Linkskurve bewältigen. Das mulmige Gefühl ist wieder da. Nach dem vorherigen Erlebnis mache ich doch nun erst recht den Abflug, denke ich. Aber dann: Das Motorrad rollt über die Platte, es folgt ein kaum spürbares Driften. Ist das Gerät kaputt? Klöppel verneint, das Motorrad stabilisiere sich von selbst. Ein wichtiger Fakt, der idealerweise vor dem Ernstfall bekannt sein sollte. „Keine Panikreaktionen“, sagt Klöppel.

Es bereitet riesige Freude, im geschützten ADAC-Umfeld genau solche Erfahrungen zu machen. Und je mehr Spaß involviert ist, desto besser gelingen die Übungen. „Uns geht es ums bewusste Fahren, nicht ums noch schnellere Fahren“, sagt Klöppel. Das Sicherheitstraining war ein voller Erfolg. Ich konnte wieder einige Details mitnehmen, um mich auf der Maschine noch wohler zu fühlen. Gleichzeitig bleibt die Hoffnung, das Gelernte nie in Notlagen anwenden zu müssen.

Kurse kosten zwischen 79 und 197 Euro

Das ADAC-Fahrsicherheitszentrum hat ab sofort wieder regulär geöffnet. Die Motorradkurse kosten zwischen 79 Euro (Schräglagen-Training) und 197 Euro (Intensiv-Training), ADAC-Mitglieder zahlen jeweils 10 Euro weniger. Die Kursdauer schwankt ebenfalls zwischen zwei und acht Stunden. Für Fahrer ohne eigene Maschine hält der ADAC bei Bedarf Motorräder vor, einzig die persönliche Schutzkleidung muss derzeit wegen Corona selbst mitgebracht werden. Weitere Informationen gibt es auf www.fsz-hannover.de und unter Telefon (05102) 930 60.

Von Peer Hellerling