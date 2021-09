Viele Räder, die gemeinhin als E-Bike bezeichnet werden, sind in Wirklichkeit Pedelecs. Während letztere ohne weitere Auflagen zu nutzen sind und trotz Motorunterstützung als Fahrräder eingestuft werden, muss für E-Bikes eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein und es gelten die Kennzeichen-, Führerschein- und Helmpflicht. E-Bikes sind auch ohne Trittkraft zu fahren und oft schneller als Tempo 25. Pedelecs wiederum unterstützen die Fahrt per Elektromotor maximal bis zu 25 Kilometern pro Stunde. Wer es schafft, per Muskelkraft schneller zu fahren, darf dies. Selbst wenn es für Pedelecs keine Helmpflicht gibt, wird ein Schutzhelm dringend empfohlen. li/akö