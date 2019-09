Döhren

Diesen einen Satz hat sie nicht vergessen. Es war das Jahr 1993, Jugoslawien zerfiel in blutigen Bürgerkriegen. In ihrer bosnischen Heimat wurde geschossen, durch die Straßen rollten Panzer, und in den leeren Läden bekam Amira Muratovic keine Milch mehr für ihr Kind. Verängstigt floh die junge Mutter aus ihrem...