Alt-Laatzen

Diese Ausstellung weckt nostalgische Gefühle: Bilder von Kraftmeiern auf dem früheren Laatzener Freibad-Gelände und von Turnern, die sich zu Pyramiden türmen, aber auch Trikots aus der Zeit nach 1900 sind nur einige der Exponate, die die SpVg Laatzen in den vergangenen Monaten zusammengetragen hat. Zum Abschluss des laufenden Jubiläumsjahrs zeigt der Verein am Sonnabend, 30. November, eine Ausstellung zu seiner eigenen, 125-jährigen Geschichte.

„Zu sehen sind Bilder, Karikaturen, Urkunden, Kleidungsstücke, Medaillen und verschiedene andere Dinge“, sagt Markus Piela, der sich bei der SpVg um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. „Eine absolute Rarität ist ein Turnanzug vom Anfang des 20. Jahrhunderts.“ Ergänzt werden die Exponate mit Begleittexten zu jeden einzelnen Jahrzehnt der Vereinsgeschichte, darunter auch die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg und der allmähliche Zuwachs neuer Abteilungen in den Jahrzehnten seitdem.

Kinderturnen in den Siebzigerjahren. Quelle: Privat

Liveshow in der Turnhalle

Für manche Laatzener dürfte die Ausstellung so zur Zeitreise werden, bei der Freunde, Bekannte und Wegbegleiter von früher wieder entdeckt werden können, ergänzt Piela. „Und weil wir ein Sportverein mit Tradition sind, geben wir live Einblicke in den modernen Turnsport.“

Die Ausstellung ist von 15 bis 18 Uhr in den beiden Sporthallen an der Schule Alte Rathausstraße zu sehen, die von der Eichstraße aus zugänglich ist. Parallel bietet die SpVg Kaffee und Kuchen für die Besucher an. Der Eintritt ist frei.

Von Johannes Dorndorf