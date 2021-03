Laatzen

In der aktuellen Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie während der Corona-Zeit geht die IG Metall ungewöhnliche Wege. Mit einem Autokorso und begleitet von Polizeifahrzeugen sind am Donnerstagvormittag mehr Mitglieder der Gewerkschaft auf einer etwa neun Kilometer langen Strecke durch Laatzen und das südliche Hannover gefahren.

Vom Messeparkplatz West 45 ging es am Vormittag zunächst über die Karlsruher Straße und Am Mittelfelde zum Hotel Wienecke, wo am Donnerstag die Verhandlungen der Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt werden. Anschließend fuhr der aus knapp 150 Fahrzeugen bestehende Korso weiter über die Hildesheimer Straße bis zur Wülferoder Straße in Laatzen-Mitte und über die Erich-Panitz-Straße zurück zum Messegelände.

Zur Galerie Die IG Metall hat einen Autokorso organisiert, der am Donnerstagvormittag unter anderem auf der Erich-Panitz-Straße in Laatzen-Mitte unterwegs ist.

Die Geschäfte in den Firmen der Metall- und Elektroindustrie liefen trotz Corona vielerorts wieder richtig gut, sagte Sascha Dudzik, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Hannover und Mitglied der Verhandlungskommission. Die Arbeitgeber müssten sich endlich bewegen: „Man kann deshalb die Pandemie nicht weiter vorschieben und den Beschäftigten ihren verdienten Anteil am Unternehmenserfolg vorenthalten.“ Für Betriebe, denen es weiterhin nicht gut geht, schlage die IG Metall Lösungen vor, die sowohl die Standorte absichern als auch Arbeitsplätze und Einkommen der Beschäftigten sicherten.

An der Warnstreikaktion am Donnerstag beteiligten sich Beschäftigte der Firmen Aventics, KraussMaffei Extrusion, Sensus, Renk und Siemens. Unterstützt wurden sie von Kollegen der Deutschen Messe und von Troester. Am Dienstag hatte die IG Metall bereits mit einem Autokorso in Langenhagen und im nördlichen Hannover demonstriert.

Sollte es keinen Durchbruch bei den Verhandlungen geben, würden die Warnstreiks in der kommenden Woche fortgesetzt, kündigte Dennis Olsen von der IG Metall an. Autokorsos seien dann auch mit Beschäftigten der Betriebe in Hannover-Linden sowie im Nordwesten Hannovers, darunter Marienwerder und Garbsen, möglich.

Von Astrid Köhler