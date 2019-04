Rethen

Autofahrer müssen auch in der zweiten Wochenhälfte mit Behinderungen auf der B443 rechnen – diesmal in dem Abschnitt der Bundesstraße, der über die B6 führt. Wie die Stadt Laatzen mitteilt, wird der Verkehr am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai, dort in beide Richtungen jeweils einspurig geführt. „Durch die jeweiligen Verschwenkungen der Richtungsfahrbahnen ist der Bereich an diesen Tagen mit erhöhter Vorsicht zu passieren“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Grund seien Reparaturarbeiten an der Bundesstraßenbrücke. Während der Arbeiten gelte in dem Abschnitt Tempo 30.

Von Johannes Dorndorf