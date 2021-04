Rethen

Eine derartige Situation fürchten viele: Ein Autofahrer aus Eltze im Landkreis Hildesheim musste am späten Dienstagabend miterleben, wie während der Fahrt auf der Bundesstraße 443 in Laatzen sein Wagen erst zu qualmen begann und schließlich in Flammen aufging. Der 22-Jährige konnte seinen 3er BMW zum Glück rechtzeitig stoppen und sich selbst in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21.50 Uhr allein in seinem Wagen auf der B443 unterwegs in Richtung Laatzen. Wie Feuerwehrsprecher Gerald Senft weiter ergänzt, hatte der 22-Jährige kurz nach der Abfahrt von er Autobahn 7 bemerkt, dass er kaum noch Gas geben konnte: „Wenig später kam dann Qualm aus dem Motorraum.“ Der Eltzer habe sein Auto rechtzeitig am Fahrbahnrand abstellen und verlassen können, ehe sich das zwischenzeitlich entstandene Feuer weiter ausbreitete. 

Als die um 21.58 Uhr alarmierte Ortsfeuerwehr aus Rethen an der Stelle auf Höhe des Abzweigs zum Campingplatz Birkensee eintraf, brannte der BMW bereits lichterloh, so Senft. Zwei Trupps mit Atemschutzgeräten löschten das Feuer mit Hunderten Litern Wasser. Anschließend kühlten sie noch die heiße Karosserie. Gleichwohl konnten die Helfer nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte.

Nachdem die Flammen um 22.25 Uhr gelöscht waren, sprühte die Ortsfeuerwehr noch Wasser auf die heißen Metallteile des ausgebrannten BMW. Quelle: Gerald Senft

Polizei sperrt kurzzeitig B443

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus und schätzt den Schaden auf rund 14.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. „Später fand er im Straßengraben sogar noch seine Papiere wieder“, berichtet Feuerwehrsprecher Senft. Während der Löscharbeiten war die trotz Ausgangssperre noch befahrene B443 in dem Abschnitt zwischen dem Abzweig nach Wülferode und der Bundesstraße 6 komplett gesperrt. Erst gegen 22.35 Uhr passierten die ersten Fahrzeuge Richtung Sehnde wieder die Einsatzstelle.

Vor Ort waren mehrere Streifenwagen der Polizei sowie 14 Helfer der Ortsfeuerwehr Rethen. Für die Feuerwehrleute war der Einsatz gegen 23 Uhr beendet.

Von Astrid Köhler