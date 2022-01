Alt-Laatzen

Bei Straßenkontrollen im vergangenen Februar und August hat die Stadt Laatzen Versackungen und Aufwölbungen bei den Parkbuchten nahe dem Ausflugslokal Wiesendachhaus in der Leinemasch festgestellt. Mitte Januar hat sie diesen Missstand nun im Zuge der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen beseitigen lassen. Das Ergebnis stimmt aber nicht alle zufrieden – sondern ruft vielmehr ironische Bemerkungen hervor. An den Parkbuchten gebe es „etwas zu schmunzeln“, hatte der CDU-Ortsratsherr Siegfried Karl Guder jüngst in der Ortsratssitzung verkündet und die Verwaltung aufgefordert, sich die Parkplätze einmal genauer anzugucken.

Die hellen Steine zur Markierung der Parkbegrenzung wurden nach Pflasterarbeiten nicht an ihre Ursprungsstelle zurückgelegt. Quelle: privat

Die punktuell aufgenommenen Markierungssteine für die Parkplatzbegrenzung seien nicht an Ort und Stelle zurückgelegt sondern „kreuz und quer einfach irgendwo“ in der Fläche verbaut worden, erklärte Guder im Nachgang der Sitzung. Er verstehe nicht, wie das habe übersehen werden können. Von der Stadt erwarte er, dass diese vor der Abnahme der Arbeiten auf die Wiederherstellung des Zustandes achte – und keine Verschlechterung hinnehme.

Stadt will Pflasterung gegen Aufpreis korrigieren lassen

Die Stadt wiederum stellt den Sachverhalt anders da. Tatsächlich lägen einige Steine nicht mehr dort, wo sie ursprünglich verlegt wurden. Dies sei aber nicht bei der aktuellen, 3500 Euro teuren Maßnahme zum Ausgleich der Unebenheiten sondern schon vorher geschehen. „Der Tausch des markierten Pflasters muss bereits bei älteren Maßnahmen passiert sein“, betonte Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. Gleichwohl werde die Stadt dafür sorgen, dass „für einen geringen Aufpreis“ die Steine wieder an die richtige Stelle kämen.

Guder widerspricht der Aussage der Stadt und betont, die Steine lägen erst seit Kurzem an der falschen Stelle. Zudem gebe es andere Stellen in der Leinemasch, deren Ausbesserung dringender gewesen wäre, als die der aus seiner Sicht geringfügigen Unebenheiten in den Parkbuchten. Dazu zähle etwa der seit Herbst teils mit Baken abgesicherte Wanderweg in der Verlängerung des Steinbrinks.

Die Arbeiten nahe dem Wiesendachhaus dauerte laut Stadt zwei Tage. Bearbeitet wurden partiell nur kleinere Flächen der insgesamt fünf Parkbuchten in der Verlängerung der Talstraße. Angelegt worden waren die Buchten vor geschätzt 15 Jahren. Zuvor gab es in dem Bereich nur eine wassergebundene Decke.

Von Astrid Köhler