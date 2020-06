Grasdorf

Vor einem Jahr rollten die Bagger an, mittlerweile ist die Baugrube ausgehoben, auch die Tiefgarage ist fast fertig. Doch seit etwa zwei Monaten tut sich fast nichts mehr auf der Baustelle an der Hildesheimer Straße in Grasdorf. Dabei sollten die beiden Mehrfamilienhäuser mit 17 Eigentumswohnungen, die derzeit auf der Fläche des ehemaligen Palettenhandels Bremer zwischen dem Aqualaatzium und dem Klinikum Agnes Karll entstehen, eigentlich Ende des Jahres fertig sein. Daraus wird aber wohl nichts: Aufgrund einer Fehlplanung ist die Tiefgarage offenbar zu flach ausgefallen, zudem wurde das Grundstück bereits im August an einen neuen Bauherren veräußert.

Bau wurde erst einmal gestoppt

„Zuerst fing es mit Corona an, dann haben wir diverse Planungsfehler entdeckt“, begründet Eigentümer Hanns Werner Staude die Verzögerung. Er hatte das Gelände samt Baustelle im August 2019 erworben. „Wir haben den Bau erst einmal gestoppt und eine Neuplanung aufgesetzt.“ Unter anderem sei die Tiefgarage „etwas zu niedrig“ geraten. „Die Deckenhöhe ist nicht überzeugend, der Ursprungsplaner hat das nicht professionell gemacht“, sagt Staude.

Kursierende Gerüchte, dass die Tiefgarage aufgrund der Fehlplanung gar nicht genutzt werden kann, bestätigt Staude nicht. „Wir haben uns eine eigene Meinung gebildet und die Planungen durch einen eigenen Architekten überprüfen lassen.“ Derzeit geht Staude davon aus, dass die Arbeiten trotz des Planungsfehlers bald weitergehen werden können. Vermutlich könne auch die Tiefgarage weitergebaut werden. Da die Decke des Tiefgeschosses noch nicht fest verankert sei, könne diese notfalls aber auch wieder abgenommen werden. „Wir sind noch dabei das umzuplanen.“

Über weitere Planungsfehler will sich Staude aufgrund eines schwebenden Verfahrens zurzeit nicht äußern: „Es ist noch offen, was da kommt.“ Er hofft, dass die Arbeiten im Juli fortgesetzt werden. Der Kran bleibt bis dahin stehen: Es würde teurer, ihn jetzt ab- und bald wieder aufzubauen. Das Baumaterial habe die Baufirma von der Baustelle abgeholt, berichtet der Bauherr.

Ein halbes Jahr Verzögerung

Er hat das Projekt vom Voreigentümer übernommen, weil dieser ein größeres Vorhaben in Hamburg realisieren wolle. „Ich hatte mir das nett vorgestellt und habe gehofft, dass wir schnell fertig werden. Dann haben wir leider die Planungsfehler entdeckt.“ Staude geht zurzeit von einer Verzögerung von fünf bis sechs Monaten aus. Demnach könnten die beiden Gebäude dann Mitte nächsten Jahres bezugsfertig sein.

So ärgerlich die Planungsfehler auch seien: Aufgrund der Corona-Krise komme die Verzögerung zur rechten Zeit, meint Staude. „Jetzt gerade Wohnungen zu vermarkten ist kein Spaß.“ Vom Standort an der Hildesheimer Straße sei er aber weiterhin überzeugt. „Man hat einen sehr schönen Blick in die Masch, der Bereich zwischen dem Aqualaatzium und dem Klinikum Agnes Karll ist eine schöne Ecke.“ Auch allgemein tue sich in Laatzen gerade sehr viel, sagt Staude. Der Siemens-Neubau und das in Rethen entstehende neue Gewerbegebiet seien nur einige Beispiele.

Von Daniel Junker