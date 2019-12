Laatzen

Die Stadt sucht einen Ehrenamtlichen, der die Interessen von Laatzener Behinderten vertritt und den Inklusionsgedanken voranbringt. Nachdem der Rat die Satzung und Ausschreibung Ende November einstimmig beschlossen hat, wurde am Freitag das Stellenangebot veröffentlicht. Wer über ausgeprägte Sozialkompetenz, Einfühlungsvermögen und umfassende Themenkenntnisse verfügt sowie die Inklusion voranbringen will, kann sich bis zum 31. Dezember bewerben. Den Verlautbarungen nach soll es einen Interessenten geben.

Das ist insofern besonders, weil das Aufgabenprofil umfangreich ist: So soll der oder die Beauftragte Menschen mit Behinderung und Angehörige beraten, sie beim Umgang mit Behörden, der Verwaltung und Leistungserbringern unterstützten, an Verwaltungs-, Rats- und Fachausschusssitzungen teilnehmen sowie über die bestehenden Rechte im kommunalen Zusammenhang aufklären. Ebenfalls gefragt: die Vernetzung mit Organisationen, Verbänden, Selbsthilfegruppen und die Zusammenarbeit mit weiteren Beauftragten in der Region.

„Durch ihre Arbeit sollen die Interessen von Menschen mit Behinderung in Politik und Verwaltung der Stadt Laatzen vertreten sein“, heißt es in der an Laatzener gerichteten Ausschreibung. Die Aufwandsentschädigung von monatlich 380 Euro orientiert sich an jener für Ratsleute und Ehrenamtliche.

„Wegen des Geldes wird es niemand machen“

„Wegen des Geldes wird es sicherlich niemand machen“, sagt Rainer Picht, Ortsratsherr und Mitbegründer des Initiativkreises Menschen mit Behinderungen in Laatzen. Er hoffe, dass sich Bewerber melden, zumal ihm noch niemand bekannt sei. Er selbst sei schon gefragt worden, habe aber wegen seiner vielfältigen Tätigkeiten keine Ambitionen, so Picht. „Bevor es keiner macht, würde ich noch mal in mich gehen“, meinte er. Laut Stadt wäre dies für Ortsrats- oder Ratsmitglieder rechtlich unbedenklich.

Rainer Picht vom Initiativkreis Menschen mit Behinderung in Laatzen (stehend) und die gleichfalls dort aktiven Christina Tietze und Achim Wenger wünschen sich, dass die neu geschaffene Stelle eines Behindertenbeauftragten in der Stadt bekannt gemacht wird. Quelle: Astrid Köhler

Es gebe einen Interessenten, verriet Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage. Ob dieser eine Frau oder ein Mann und gar jemand Bekanntes aus Laatzen ist, sagte er nicht.

Rat will im März über Stellenbesetzung entscheiden

Bis 31. Dezember läuft die Frist. Interessenten schreiben eine E-Mail an bewerbung@laatzen.de. Die Kandidaten sollen sich später nicht öffentlich im Sozialausschuss vorstellen. Den entsprechenden Beschluss vorausgesetzt wird die Stelle idealerweise nach der Ratssitzung am 12. März besetzt.

„Ich freue mich, dass es losgeht“, sagte CDU-Ratsherr Olaf Lichy, der sich für einen Beauftragten mit starkgemacht hatte und als Sehbehinderter auch vielfältig bis auf Verbands- und Landesebene engagiert ist. Der Bewerberkreis werde angesichts des weit gesteckten Kanons und Ehrenamtes nicht groß sein. Er hoffe, dass sich dennoch ein Kenner finde, der idealerweise selbst ein Betroffener und nicht nur fachlich geschult sei. Für sich schloss Lichy eine Bewerbung aus. „Ich will weiter politisch aktiv sein.“

Von Astrid Köhler