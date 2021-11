Alt-Laatzen

Der neue Botschafter der Republik Namibia, Martin Andjaba, hat am Mittwoch erstmals Laatzen besucht. Anlässlich seiner Antrittsreise besichtigte der seit Februar akkreditierte Diplomat das Honorarkonsulat am Rethener Kirchweg in Grasdorf und kam dann mit Bürgermeister Kai Eggert zum kurzen Gespräch im Alten Rathaus in Alt-Laatzen zusammen. Dabei trug sich Andjaba nicht nur in das Goldene Buch der Stadt ein, sondern tauschte sich mit Eggert auch über eine mögliche Städtepartnerschaft aus.

„Wir freuen uns darauf, eine Städtepartnerschaft zwischen Laatzener und Namibia einzurichten“, schrieb Andjaba auf Englisch ins Goldene Buch der Stadt. „Unsere Länder sind aufgrund ihrer Historie eng miteinander verbunden“, sagte der Botschafter in Anspielung darauf, dass das südwestafrikanische Land früher eine deutsche Kolonie war. „Aufgrund der gemeinsamen Geschichte gibt es Interesse nach einem kulturellen und wirtschaftlichen Austausch“, befand auch Eggert, der die Idee einer interkontinentalen Städtepartnerschaft begrüßt. „Ich möchte den Austausch gerne noch internationaler gestalten.“

Bei seinem dreitägigen Besuch in der Region Hannover wurde Andjaba von Nangula Nelulu Uaandja, Geschäftsführerin des Namibia Investment Promotion and Development Boards, begleitet. Die beiden besuchten auch das niedersächsische Wirtschaftsministerium und die Deutsche Messe AG. Ziel sei es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Namibia weiter voranzubringen.

Unter anderem sei Namibia am Export von Grünem Wasserstoff interessiert, sagte Honorarkonsul Burchard Führer. Der Bau von Windkraftanlagen, die für die Produktion von grünem Wasserstoff benötigt werden, sei dort viel leichter umzusetzen als in der Bundesrepublik. „Namibia hat viel Wind, viel Sonne und eine lange Küste.“ Zudem sei das Land doppelt so groß wie Deutschland – bei nur 2,5 Millionen Einwohnern. Allerdings müsse der gewonnene Grüne Wasserstoff auch transportiert werden.

Martin Andjaba, Botschafter der Republik Namibia (von links), unterhält sich im Alten Rathaus mit Nangula Nelulu Uaandja, Geschäftsführerin des Namibia Investment Promotion and Development Board, und Laatzens Bürgermeister Kai Eggert. Quelle: Daniel Junker

Im Rahmen der Gespräche in Niedersachsen ginge es auch darum, Kooperationspartner und Investoren zu finden. Um den Transport von grünem Wasserstoff auf dem Seeweg nach Deutschland voranzubringen, sei derzeit zum Beispiel eine Partnerschaft zwischen dem Tiefwasserhafen in der namibischen Hafenstadt Walvis Bay (Walfischbucht) und dem Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven im Gespräch, sagte Führer.

Von Daniel Junker