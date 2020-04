Laatzen

Die katholische St.-Oliver-Kirchengemeinde darf nun doch Videogottesdienste im Internet senden: Das Bistum Hildesheim macht zwar enge Vorgaben wegen der Gefahr von Corona-Ansteckungen. Die in Laatzen praktizierten Streaminggottesdienste seien jedoch rechtens, stellte das Bistum nun gegenüber der Gemeinde klar.

Am Freitag hatte Pfarrer Thomas Berkefeld noch bekannt gegeben, dass die Anordnungen des Bistums der Laatzener Praxis widersprächen. Er selbst habe sich beim Generalvikariat in Hildesheim im Vorfeld rückversichert, wenn auch nicht direkt bei Generalvikar Martin Wilk. Nach dem Bericht in dieser Zeitung habe sich dieser dann am Sonnabend persönlich bei ihm gemeldet, um das Missverständnis aufzuklären. Zwar dürften bei Streaminggottesdiensten keine Dritten zugegen sein, so steht es in den Anordnungen. Die Angabe beziehe sich jedoch nicht auf die Zahl der Personen, sondern darauf, in welchem Verhältnis die Helfer zur Kirche stünden: Hauptamtliche Mitarbeiter seien zugelassen. Daraufhin konnte Berkefeld am Sonntag aus der St.-Oliver-Kirche per Videostream senden – wenn auch vorerst allein, da sich dies kurzfristig nicht ändern ließ.

Bischof kommt per E-Bike nach Laatzen

Am Sonntag folgte sogar ein Besuch von Bischof Heiner Wilmer bei Berkefeld: Wilmer sei spontan per E-Bike nach Laatzen-Mitte gefahren, „um zu trösten und um Verständnis für die Situation zu wecken“, berichtet Berkefeld. Andere Gemeinden hätten sich weniger konsequent als St. Oliver an die Regeln gehalten, sodass sie präzisiert worden seien.

Den Videogottesdiensten an den Osterfeiertagen steht damit nichts mehr im Wege. Am Gründonnerstag überträgt die Gemeinde ab 18.30 Uhr aus der St.-Oliver-Kirche mit Pfarrer Thomas Berkefeld, Diakon Kirill Buslow und Organist Jens Siebert. Auch die Gottesdienste am Karfreitag (15 Uhr), Sonnabend (11.30 und 22 Uhr), Ostersonntag und -montag (jeweils 11 Uhr) werden auf www. sankt-oliver-laatzen.de live übertragen.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf