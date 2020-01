Kostenlos bis 08:00 Uhr Ab in die Kiste: So läuft die Bonpflicht in Laatzen

Seit 1. Januar sind Laatzens Einzelhändler verpflichtet, allen Kunden Kassenbons auszudrucken, ob sie wollen oder nicht. Bei den Bäckereien hat sich die Neuerung inzwischen eingespielt – wenngleich der Ärger nach wie vor groß ist.