Hannover

Etwa 160 Feuerwehrleute sind zu Spitzenzeiten an den Arbeiten wegen des brennenden Lkw auf der Autobahn 7 beteiligt gewesen. Unter der Federführung der Retter aus Lehrte rückten auch Kräfte aus Hannover, Sehnde, Burgdorf, Uetze und Laatzen zum Kreuz Ost aus – darunter viele Spezialeinheiten. Probleme bereiteten vor allem die enorme Brandhitze, mögliche Kontaminationen der Umwelt und die Löschwasserversorgung entlang der Autobahn.

Aufgrund des Großeinsatzes richtete die Feuerwehr Lehrte auf der A 7 eine sogenannte Einsatzleitung Ort (ELO) ein. Diese steuert seither das gesamte Geschehen. Das soll die Regionsleitstelle entlasten, damit diese sich voll dem normalen Tagesgeschäft widmen kann. Laut Lehrtes Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger standen in der Hochphase 29 Einsatzfahrzeuge auf der A 7, darunter auch Einheiten des Technischen Hilfswerks (THW). Die Gegenfahrbahn Richtung Kassel wurde dafür als Transportstrecke genutzt.

Keine Hydranten an der Autobahn

Die Feuerwehren aus Lehrte, Hannover, Sehnde, Burgdorf, Uetze und Laatzen unterstützen sich seit Mittwochmittag gegenseitig. Quelle: Rainer Dröse

Abgesehen von Löschcrews, die mit Wasser und vor allem Metallbrandpulver sowie Schaum gegen die Flammen in dem 40-Tonner vorrückten, waren noch zahlreiche weitere Einheiten involviert. Unter anderem setzten die Kräfte laut Rüger eine Drohne ein, „um zu beurteilen, in welchem Umkreis sich gegebenenfalls Gewässer befinden könnten“. So sollten rasch mögliche Kontaminationen durch abfließendes Löschwasser verhindert werden.

Messtrupps kontrollierten den Graben neben der A 7 auf mehreren Hundert Metern. Rüger: „Auffällige Bereiche wurden an die Autobahnmeisterei und Untere Wasserbehörde gemeldet.“ Das THW musste Sandsäcke auslegen, um das Ausbreiten der Stoffe zu verhindern. Die Feuerwehr Hannover schickte zudem ein Großtanklöschfahrzeug mit 10.000 Litern und einen Löschzug auf die A 7. Der Grund: „Entlang der Autobahn gibt es keine Hydranten“, sagte Sprecher Hartmut Meyer.

Gefahrstoff wird in Container verladen

Spezialisten der Feuerwehr zogen wegen des ätzenden Gefahrstoffs entsprechende Schutzkleidung an. Quelle: Christian Elsner

In der Nacht zu Donnerstag scherte der ABC-Zug der Stadtfeuerwehr Laatzen mit ein und löste die Sehnder Retter ab. 20 Kräfte kontrollierten ab 3.24 Uhr den Brandort und begannen am nächsten Morgen in Zusammenarbeit mit einem Radlader der hannoverschen Feuerwehr mit dem Verladen des Gefahrguts – vorsorglich unter Atemschutz. Das Kaliumhydroxid wird in Container verladen und später über eine Fachfirma entsorgt. Am Donnerstagmittag rückten weitere Feuerwehrleute aus Burgdorf und Uetze zur Unterstützung an.

Von Peer Hellerling