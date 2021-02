Rethen

Herabfallende Äste sollen niemanden gefährden: In Absprache mit der Stadt Laatzen beginnt der Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Mittlere Leine diese Woche mit der Gehölzpflege am Ufer der Bruchriede in Rethen. Dort werden zahlreiche der teilweise bis zu 30 Meter hohen Bäume beschnitten – und fünf von ihnen in Gänze zersägt.

Bei den zu fällenden Bäumen handele es sich um drei entsprechend markierte Erlen und zwei Eschen, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. Die auf das extrem nasse Jahr 2017 folgenden Trockenjahre hatten den Gehölzen bereits zugesetzt. Seit der letzten Pflegeaktion im Frühjahr wurde es nicht besser. Inzwischen gelten die Bäume als nicht mehr standsicher und als Gefahr für Menschen sowie die anliegende Grundstücken.

Parallel zu den Baumfällarbeiten wird eine Fachfirma auch diverse Gehölze beschneiden, darunter Kopfweiden, die inzwischen sehr lange Äste haben. Die Weiden würden auf eine Höhe von etwa drei Metern herabgesetzt, um Astabbrüche zu verhindern, erklärt GLV-Geschäftsführerin Melanie Salchow. Die Stämme sind in der Regel mit einem gesprühten Kreuz samt darüber liegenden Strich gekennzeichnet.

Baummarkierung am Ufer der Bruchriede in Rethen: Das mit dem Kreuz auf den Stamm gesprühte F steht nicht etwa für "Fällung" sondern ist ein interner Hinweis für die Fachfirma. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Fällarbeiten sowie die Gehölzschnitte konzentrieren sich in der Hauptsache auf den Abschnitt zwischen der B6-Brücke und der Straße Zum Holzfeld. Im weiteren Verlauf flussabwärts Richtung Burgstraße seien die meisten Arbeiten hingegen schon 2020 gelaufen. „Dort mussten wir viele Bäume entnehmen“, so Salchow. Dieses Jahr ist entsprechend weniger zu tun.

Anlieger müssen sich in den nächsten Tagen nicht nur auf Motorsägengeräusche und anderen Maschinenlärm einstellen. Auch wird eine Zufahrt in Richtung Bruchriede, der Uithuizermeedenweg, abschnittsweise gesperrt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch sofort der Gehölzschnitt abgefahren wird. Dieser könne vielmehr noch einige Zeit am Uferweg liegen bleibe, teilte Stadtsprecher Brinkmann mit. Spätestens im Frühjahr würden die Äste und Stammteile abgefahren.

Weide bei der St-Petri-Kirche wird eingekürzt

Zusätzlich zu den genannten Gehölzarbeiten ist der Unterhaltungsverband in den nächsten Tagen oder auch Wochen noch an zwei anderen Stellen aktiv: So wird der Sandfang vor der Brücke Zum Holzfeld gesäubert und eine große Weide auf dem Gelände der St.-Petri-Gemeinde gekappt. Grund: Der Baum ist von einem weißen Pilz befallen. Das imposante Exemplar sei sogar von Laien eindeutig zu erkennen, sagt die Verbandsingenieurin Salchow. Obwohl der Baum um schätzungsweise Zweidrittel auf etwa drei Meter herunter geschnitten werden müsse und noch nicht ganz klar sei, wie es in seinem Inneren aussieht, bleibe es das Ziel ihn zu erhalten. „Weiden sind ziemliche Überlebenskünstler“, so Salchow.

Der Gehölzschnitt an der Bruchriede könnte binnen einer Woche beendet sein, teilte die Stadt mit. Sollte es witterungsbedingte Verzögerungen geben, könnten die Arbeiten auch über den für den Naturschutz anvisierten Termin Ende Februar hinaus in den März verlängert werden – mit Ausnahmegenehmigung.

Von Astrid Köhler